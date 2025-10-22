Homem que matou mulher trans permanecerá preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O juiz Leonardo Damasceno, da Secretaria de Audiência e Custódia (Seac), converteu em preventiva a prisão em flagrante de Matheus Henrique Santos Rodrigues, que assassinou a pontapés a mulher trans Christina Maciel Oliveira, de 45 anos. O crime aconteceu na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, na capital mineira, na última segunda-feira (20/10).

A audiência de custódia ocorreu na manhã desta quarta-feira (22/10). O juiz entendeu que a conversão é necessária por causa da periculosidade do agressor, da sua reiteração delitiva (reincidência) e pela extrema gravidade do crime “sendo a vítima atacada em via pública, pelas costas e pisoteada por diversas vezes na cabeça com intuito do esmagamento do seu crânio”, afirmou em seu despacho o juiz Damasceno.

O magistrado ressaltou que conseguiu contar cerca de 9 chutes na cabeça da mulher trans pelas imagens das câmeras de segurança, que foram exibidas na audiência de custódia.

Para o juiz, o acusado decidiu matar a ex-companheira por um sentimento de posse. “Esse tipo de crime nega à vítima os seus direitos e a sua autonomia em decidir o que fazer da sua própria vida”, concluiu o magistrado.

No interrogatório, Matheus disse que é dependente químico e sofre de transtorno de ansiedade e nervosismo. Sua defesa solicitou que ele fique em cela separada ou isolada dos demais presos, pedido que foi inicialmente concedido pelo magistrado.

Em seu despacho, o juiz determina que Matheus deve ficar isolado em uma cela, por entender que sua vida precisa ser preservada. Ele teme que o autor possa ser morto por vingança, dentro do sistema prisional.

O crime

Christina foi espancada até a morte na tarde de segunda-feira (20/10), na Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O espancamento foi gravado por uma câmera de vigilância. As imagens mostram que a vítima foi surpreendida e atacada por trás.

Em poucos segundos, a mulher recebe vários golpes, cai e continua sendo chutada depois de ter caído. Após o ataque, a vítima permanece imóvel, enquanto o agressor sai caminhando lentamente, aparentando tranquilidade.

