HOMICÍDIO

Mulher trans suspeita de assassinato é presa na Grande BH

O crime ocorreu em maio deste ano; corpo da vítima foi encontrado à beira de uma estrada vicinal

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
03/10/2025 09:42

Momento em que a suspeita trans chega à delegacia de Vespasiano
Momento em que a suspeita trans chega à delegacia de Vespasiano crédito: Redes sociais

Uma mulher trans, suspeita do assassinato de Jessé Almeida da Conceição, de 40 anos, em 16 de maio deste ano, e que vinha sendo procurada, foi presa em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por policiais civis. Ela foi presa na quarta-feira (3/10). 

Os investigadores descobriram, na época do crime, que a vítima tinha um relacionamento com a mulher trans, que havia desaparecido. 

O corpo de Jesse foi encontrado às margens de uma estrada vicinal que liga Jaboticatubas a Lagoa Santa, próximo ao Condomínio Morada do Lago. No local, o veículo da vítima, que estava com portas e janelas abertas. A vítima, caída no chão, tinha várias perfurações, facadas e tiros. 

Os policiais passaram, então, a buscar pela suspeita. Descobriram que ela tinha ido primeiro para o Rio de Janeiro, primeiro, e em seguida, para o Espírito Santo. E ao chegarem ao estado capixaba, obtiveram informações de que a suspeita tinha voltado para Minas Gerais, mais precisamente, para Curvelo. 

Foram até a cidade do norte de Minas e obtiveram informações de que a mulher trans havia retornado para Lagoa Santa, com o intuito de residir na cidade.

Depois de percorrer várias locadoras de imóveis, os investigadores obtiveram informações sobre a mulher trans e se passaram por corretores, para conseguir se aproximar da suspeita. Ela foi levada para a Delegacia de Vespasiano, onde está presa.

