Mulher suspeita de matar a vizinha na Grande BH é presa

Uma mulher de 34 anos, principal suspeita de matar a vizinha, identificada pela Polícia Militar (PM) como Carolina Hellem Soares Barbosa, foi presa, em Corinto (MG), na Região Central do estado. O crime aconteceu na manhã dessa quinta-feira (18/9) em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita foi presa junto com seu companheiro, um homem de 39 anos.

De acordo com a polícia, a mulher presa tinha envolvimento com o tráfico de drogas e é considerada de alta periculosidade. A suspeita do crime também tem envolvimento com quadrilhas de roubo a banco, segundo a Polícia Militar.

A morte de Carolina ocorreu no povoado Vale das Roseiras, na zona rural de Matozinhos, próximo ao ponto de ônibus escolar onde ela tinha ido levar os filhos. O Boletim de Ocorrências (BO) da PM registra que a vítima havia acabado de deixar os filhos no local e foi surpreendida pela vizinha, que estava armada com um revólver e chegou atirando.

Carolina gritou por socorro e, como mora perto do local do crime, foi socorrida pelo marido e levada para o posto de saúde de Matozinhos ainda com vida, mas morreu no local.

Os militares conseguiram informações sobre as características da autora e de seu companheiro com testemunhas que presenciaram o crime. De acordo com os relatos, depois de atirar, a suspeita entrou num carro onde estava seu companheiro e pegaram a BR-040, sentido Sete Lagoas. As testemunhas também informaram a placa do veículo usado na fuga e um alerta foi expedido na rede da PM.

O veículo foi localizado em Corinto, e ao ser abordado, a suspeita e seu companheiro tentaram fugir à pé. Eles foram perseguidos e presos, sendo levados para a Delegacia da cidade. No local, a suspeita permaneceu em silêncio e não informou o que teria motivado o crime.

A dupla vai ser transferida para Matozinhos e o caso será investigado pela Polícia Civil local.