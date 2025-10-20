Assine
FEMINICÍDIO

Mulher trans é espancada até a morte em rua movimentada de Belo Horizonte

Vítima, de 45 anos, era ex-companheira do agressor, que não teria aceitado o fim do relacionamento

Repórter
20/10/2025 23:09

Frame de vídeo mostra mulher caída no chão, sendo agredida com chutes por um homem, em uma calçada pública
Mesmo depois de ter caído, vítima continua sendo agredida crédito: Reprodução

Uma mulher trans foi espancada até a morte na tarde desta segunda-feira (20/10), na Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O espancamento foi gravado por uma câmera de vigilância: as imagens mostram que a vítima foi surpreendida e atacada por trás.

Em poucos segundos, a mulher recebe vários golpes e, inclusive, continua sendo chutada, inclusive depois de ter caído. Após o ataque, a vítima permanece imóvel, enquanto o agressor sai caminhando lentamente, aparentando tranquilidade. 

 

Informações preliminares indicam que a vítima tem 45 anos e morreu no local. O suspeito é ex-companheiro dela, que foi preso em flagrante. Ele teria cometido o assassinato por não aceitar o fim do relacionamento.

trans

