Mulher trans é espancada até a morte em rua movimentada de Belo Horizonte

Uma mulher trans foi espancada até a morte na tarde desta segunda-feira (20/10), na Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O espancamento foi gravado por uma câmera de vigilância: as imagens mostram que a vítima foi surpreendida e atacada por trás.

Em poucos segundos, a mulher recebe vários golpes e, inclusive, continua sendo chutada, inclusive depois de ter caído. Após o ataque, a vítima permanece imóvel, enquanto o agressor sai caminhando lentamente, aparentando tranquilidade.

Informações preliminares indicam que a vítima tem 45 anos e morreu no local. O suspeito é ex-companheiro dela, que foi preso em flagrante. Ele teria cometido o assassinato por não aceitar o fim do relacionamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia