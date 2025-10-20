Mulher trans é espancada até a morte em rua movimentada de Belo Horizonte
Vítima, de 45 anos, era ex-companheira do agressor, que não teria aceitado o fim do relacionamento
compartilheSIGA
Uma mulher trans foi espancada até a morte na tarde desta segunda-feira (20/10), na Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O espancamento foi gravado por uma câmera de vigilância: as imagens mostram que a vítima foi surpreendida e atacada por trás.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Polícia prende suspeito de feminicídio em Sete Lagoas
- BH: mulher é agredida com soco por homem que a persegue há 10 anos
Em poucos segundos, a mulher recebe vários golpes e, inclusive, continua sendo chutada, inclusive depois de ter caído. Após o ataque, a vítima permanece imóvel, enquanto o agressor sai caminhando lentamente, aparentando tranquilidade.
Leia Mais
Informações preliminares indicam que a vítima tem 45 anos e morreu no local. O suspeito é ex-companheiro dela, que foi preso em flagrante. Ele teria cometido o assassinato por não aceitar o fim do relacionamento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia