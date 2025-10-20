Assine
FEMINICÍDIO

Polícia prende suspeito de feminicídio em Sete Lagoas

O corpo da vítima foi encontrado às margens de uma estrada de terra Bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
20/10/2025 18:56

Uma operação de busca pelo criminosos foi montada pela PM e Polícia Civil
Imagens de câmeras de segurança mostraram a mulher deixando um estabelecimento comercial na companhia do suspeito crédito: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta segunda-feira (20/10), um homem de 39 anos, suspeito de ser o autor do feminicídio de uma mulher de 26 anos, cujo corpo foi encontrado às margens de uma estrada de terra no Bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira, em Sete Lagoas, na terça-feira (14/10). 

Segundo a PCMG, durante diligências feitas pela Delegacia de Homicídios, ficou constatado que a vítima deixou um estabelecimento comercial na companhia do suspeito. Imagens de câmeras de segurança do local e das proximidades confirmaram que os dois estavam juntos. 

Com base nas evidências, a PCMG pediu a prisão do suspeito. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. 

A suspeita é que a morte tenha ocorrido por enforcamento ou estrangulamento, o que deve ser confirmado por exames feitos no Instituto Médico-Legal (IML).

feminicidio minas-gerais minas-gerais policia sete-lagoas

