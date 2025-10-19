Homem em situação de rua é esfaqueado no Centro de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem em situação de rua, de 38 anos, foi esfaqueado na noite desse sábado (18/10) na Rua Aarão Reis, no Centro de Belo Horizonte. Ele foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital João XXIII, no Centro de BH. Outros dois homens em situação de rua, de 21 e 22 anos, foram detidos.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a vítima foi até a Base Comunitária do Floresta para pedir ajuda por volta das 19h30. Ele informou que foi atacado por dois homens e foi levado imediatamente para o hospital pelos policiais.

Uma testemunha informou ter visto um dos suspeitos com uma faca na cintura indo em direção à Praça da Estação, também no Centro. Câmeras de segurança ajudaram a localizar os dois homens, que demonstraram nervosismo.

Nada foi encontrado com eles, mas os policiais descobriram uma faca com cerca de 30 centímetros e marcas de sangue próximo a um local bastante frequentado por um dos suspeitos.

O objeto foi apreendido e os homens foram levados para a delegacia. O jovem de 21 anos afirmou que havia saído da prisão há apenas dez dias. O outro homem tem diversas passagens policiais. As motivações do crime ainda serão investigadas.

A equipe médica relatou à polícia que a vítima sofreu dois cortes profundos atrás da orelha esquerda e um ferimento nas costas. No centro cirúrgico, os médicos identificaram hemorragia interna. Até a conclusão da ocorrência, o homem estava em estado grave.

