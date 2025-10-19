Assine
ESFAQUEADO NA RUA

Homem em situação de rua é esfaqueado no Centro de BH

Dois jovens, também em situação de rua, esfaquearam a vítima e fugiram, mas foram localizados pela Polícia Militar e presos

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
19/10/2025 15:48

Testemunhas relataram à PM que a vítima foi atingida enquanto conversava com o amigo na calçada
Homem em situação de rua é esfaqueado no Centro de BH crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um homem em situação de rua, de 38 anos, foi esfaqueado na noite desse sábado (18/10) na Rua Aarão Reis, no Centro de Belo Horizonte. Ele foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital João XXIII, no Centro de BH. Outros dois homens em situação de rua, de 21 e 22 anos, foram detidos.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a vítima foi até a Base Comunitária do Floresta para pedir ajuda por volta das 19h30. Ele informou que foi atacado por dois homens e foi levado imediatamente para o hospital pelos policiais.

Uma testemunha informou ter visto um dos suspeitos com uma faca na cintura indo em direção à Praça da Estação, também no Centro. Câmeras de segurança ajudaram a localizar os dois homens, que demonstraram nervosismo.

Nada foi encontrado com eles, mas os policiais descobriram uma faca com cerca de 30 centímetros e marcas de sangue próximo a um local bastante frequentado por um dos suspeitos.

O objeto foi apreendido e os homens foram levados para a delegacia. O jovem de 21 anos afirmou que havia saído da prisão há apenas dez dias. O outro homem tem diversas passagens policiais. As motivações do crime ainda serão investigadas.

A equipe médica relatou à polícia que a vítima sofreu dois cortes profundos atrás da orelha esquerda e um ferimento nas costas. No centro cirúrgico, os médicos identificaram hemorragia interna. Até a conclusão da ocorrência, o homem estava em estado grave.

Tópicos relacionados:

bh crime policia violencia

