Corpo de mulher é encontrado com ferimentos de golpes de faca na Grande BH
Polícia Militar (PM) encontrou o corpo em um lote vago em Contagem (MG), na Região Metropolitana de BH, com sinais de violência e ferimentos
compartilheSIGA
O corpo de uma mulher, não identificado, foi encontrado em um lote vago no Bairro Santa Edwiges, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o corpo apresentava sinais de violência e ferimentos causados por golpes de faca.
A PM informou que a ocorrência ainda está em andamento e que a perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização