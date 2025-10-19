Assine
VIOLÊNCIA NA GRANDE BH

Corpo de mulher é encontrado com ferimentos de golpes de faca na Grande BH

Polícia Militar (PM) encontrou o corpo em um lote vago em Contagem (MG), na Região Metropolitana de BH, com sinais de violência e ferimentos

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
19/10/2025 11:21

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado carbonizado e desmembrado
Corpo de mulher é encontrado com ferimentos de golpes de faca na Grande BH crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

O corpo de uma mulher, não identificado, foi encontrado em um lote vago no Bairro Santa Edwiges, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o corpo apresentava sinais de violência e ferimentos causados por golpes de faca.

A PM informou que a ocorrência ainda está em andamento e que a perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada.

Matéria em atualização

