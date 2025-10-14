Assine
FEMINICÍDIO

Polícia encontra corpo de mulher desovado em estrada de terra em Minas

Perícia afirma que vítima foi enforcada e que corpo foi desovado na Rua Padre Paulo, no Bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira, em Sete Lagoas

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
14/10/2025 14:52

Corpo carbonizado de mulher é mistério para PM em Sete Lagoas
Corpo carbonizado de mulher é mistério para Polícia Militar em Sete Lagoas crédito: PMMG

Policiais da Delegacia de Homicídios de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, investigam o encontro de um cadáver de mulher registrado na manhã desta terça-feira (14/10) às margens de uma estrada de terra da Rua Padre Paulo, no Bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira.

A Polícia Militar tomou conhecimento do cadáver a partir de uma denúncia anônima. Ao chegar no local, a PM isolou a área, preservando o local até a chegada da perícia da Polícia Civil.

Segundo os peritos, os indícios são de que o corpo foi desovado naquela local, e que a vítima teria sido morta em outro lugar. A suspeita é que a morte tenha ocorrido por enforcamento ou estrangulamento, o que será confirmado por exames a serem realizados no Instituto Médico-Legal (IML).

O corpo estava de barriga para cima e não possuía documentos. Não foram encontradas pessoas que poderiam ter presenciado a morte ou a desova do corpo, que foi levado para o IML de Belo Horizonte.

