Polícia encontra corpo de mulher desovado em estrada de terra em Minas
Perícia afirma que vítima foi enforcada e que corpo foi desovado na Rua Padre Paulo, no Bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira, em Sete Lagoas
Policiais da Delegacia de Homicídios de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, investigam o encontro de um cadáver de mulher registrado na manhã desta terça-feira (14/10) às margens de uma estrada de terra da Rua Padre Paulo, no Bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira.
A Polícia Militar tomou conhecimento do cadáver a partir de uma denúncia anônima. Ao chegar no local, a PM isolou a área, preservando o local até a chegada da perícia da Polícia Civil.
Segundo os peritos, os indícios são de que o corpo foi desovado naquela local, e que a vítima teria sido morta em outro lugar. A suspeita é que a morte tenha ocorrido por enforcamento ou estrangulamento, o que será confirmado por exames a serem realizados no Instituto Médico-Legal (IML).
O corpo estava de barriga para cima e não possuía documentos. Não foram encontradas pessoas que poderiam ter presenciado a morte ou a desova do corpo, que foi levado para o IML de Belo Horizonte.
