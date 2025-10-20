Assine
Polícia de Araxá procura homem que matou mecânico dentro da oficina dele

O crime aconteceu depois de suposta discussão sobre a entrega de veículo do suspeito; a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
20/10/2025 17:54

crédito: Redes Sociais/PCMG

A Polícia de Araxá (MG), no Alto Paranaíba, procura o homem que assassinou o mecânico, Lucas Eurípedes de Almeida, de 29 anos, com vários tiros de arma de fogo. O crime aconteceu na última sexta-feira (17/10) dentro da oficina da vítima. O mecânico morreu no domingo (19/10), no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba. 

Segundo relatos de testemunhas para a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu depois de uma discussão sobre a entrega de um carro. O suspeito, de 32 anos, estava acompanhado de sua esposa, quando sacou um revólver e efetuou vários disparos contra o mecânico.

De acordo com os militares, a vítima estava agachada próximo a uma bancada de ferramentas, no momento que foi atingido por tiros no peito e no abdômen.

Depois dos disparos, testemunhas disseram que o homem e a companheira fugiram em um Fiat Uno verde.

Prisão da mulher

A esposa do suspeito, de 25 anos, de acordo com o registro policial, foi encontrada e presa. Ela, que estava escondida na casa de uma amiga, relatou aos militares que presenciou os disparos e acompanhou o marido na fuga. A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Araxá.

Lucas de Almeira foi sepultado às 17h deste domingo (19/10) no Cemitério Municipal de Perdizes, no Triângulo Mineiro.

homicidio

