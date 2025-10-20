Assine
MISTÉRIO SOBRE A CAUSA

Mulher encontra companheiro morto no meio da rua

Homem saiu de casa e não retornou. Mulher resolveu, de madrugada, ir procurá-lo

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
20/10/2025 11:39

Causa da morte só será conhecida depois do exame de corpo de delito
Causa da morte só será conhecida depois do exame de corpo de delito crédito: PCMG

A Polícia Civil Civil terá de aguardar o exame de corpo de delito, que será feito no Instituto Médico Legal (IML), para definir a causa da morte de um homem, de 28 anos, cujo corpo foi encontrado às 3h20 desta segunda-feira, numa rua de Pedro Leopoldo (MG).

Quem achou o corpo foi a companheira do homem, que acionou a Polícia Militar. O Samu também esteve no local e não teve condições de definir a causa da morte. A única observação feita pelo médico foi de que o homem tinha vomitado antes de morrer ou na hora em que morreu. Não foram encontrados sinais de violência.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a mulher contou que o companheiro havia saído de casa no início da noite e, por causa da demora em voltar, ela resolveu sair para procurá-lo e o encontrou caído, numa rua perto de casa.

O corpo foi encaminhado para o IML. O resultado do exame de Corpo de Delito, não tem data, ainda, para ser concluído. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Pedro Leopoldo.

minas-gerais pedro-leopoldo policia

