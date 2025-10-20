Assine
DISCRIMINAÇÃO

BH: mulher é agredida com soco por homem que a persegue há 10 anos

Suspeito vive em situação de rua e tem histórico violento, com ameaças e homicídio

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/10/2025 07:32

Vítima de 40 anos foi levada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

Uma mulher de 40 anos foi perseguida e agredida com um soco no rosto por um homem em situação de rua, na tarde desse domingo (19/10), no Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o agressor persegue a vítima há cerca de 10 anos, quando o primeiro boletim de ocorrência foi registrado. A mulher, que mora na região, afirmou que não tem qualquer tipo de relação com o homem, conhecido durante esse tempo por comportamento violento e uso de drogas.

Durante o ataque, a vítima percebeu que estava sendo seguida e, ao se virar, recebeu um soco no rosto, ficando com sangramento e inchaço no nariz. Ela foi levada ao Hospital João XXIII, que fica ali próximo, e passa bem.

Populares que presenciaram a cena contiveram o agressor até a chegada dos policiais. Uma das testemunhas relatou que ele carregava uma faca, mas o objeto não foi encontrado. Segundo o boletim da PM, o homem demonstrava ódio e desprezo em relação à mulher, agindo com violência e sentimento de dominação.

Com antecedentes por ameaça, roubo, homicídio e lesão corporal, o suspeito foi preso e levado à Delegacia de Plantão (Deplan), onde o caso foi registrado como lesão corporal e agressão.

agressao bh discriminacao homem minas-gerais mulher pm violencia-contra-mulher

