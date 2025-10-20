BH: mulher é agredida com soco por homem que a persegue há 10 anos

Uma mulher de 40 anos foi perseguida e agredida com um soco no rosto por um homem em situação de rua, na tarde desse domingo (19/10), no Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o agressor persegue a vítima há cerca de 10 anos, quando o primeiro boletim de ocorrência foi registrado. A mulher, que mora na região, afirmou que não tem qualquer tipo de relação com o homem, conhecido durante esse tempo por comportamento violento e uso de drogas.

Durante o ataque, a vítima percebeu que estava sendo seguida e, ao se virar, recebeu um soco no rosto, ficando com sangramento e inchaço no nariz. Ela foi levada ao Hospital João XXIII, que fica ali próximo, e passa bem.

Populares que presenciaram a cena contiveram o agressor até a chegada dos policiais. Uma das testemunhas relatou que ele carregava uma faca, mas o objeto não foi encontrado. Segundo o boletim da PM, o homem demonstrava ódio e desprezo em relação à mulher, agindo com violência e sentimento de dominação.

Com antecedentes por ameaça, roubo, homicídio e lesão corporal, o suspeito foi preso e levado à Delegacia de Plantão (Deplan), onde o caso foi registrado como lesão corporal e agressão.