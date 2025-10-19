Assine
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Mulher é estuprada por dois homens durante carona na Grande BH

A jovem de 27 anos estava em um bar com um casal de amigos, que saíram antes dela. Ao voltar de carona para casa teria sido violentada

19/10/2025 16:34

Homem foi socorrido ao Hospital Odilon Behrens, no Noroeste de BH
A vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, Região Noroeste de BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma mulher de 27 anos foi encontrada por militares em uma praça, na manhã deste domingo (19/10), em Santa Luzia, Grande BH, após ter sido estuprada por dois homens, durante uma carona. 

A vítima contou aos policiais que estava em um bar na Avenida Senhor do Bonfim, no bairro São Benedito, acompanhada por um casal de amigos que foram embora antes dela. A jovem não tinha como voltar para casa e decidiu pedir uma carona para dois homens, que estavam em um Siena de cor prata.  

Ela contou aos policiais que eles seguiram pela avenida em direção à Praça Catumbi, depois foram até um local deserto, onde a ameaçaram de morte. Eles diziam que tinham uma talhadeira e que iriam “furar” o pescoço dela caso não mantivesse relações sexuais com os dois. Segundo a vítima, eles ficaram no local por cerca de três horas. Depois, os suspeitos a deixaram na Praça Catumbi. 

A mulher disse que ficou vagando sem rumo até encontrar uma patrulha da PM. Ela foi encaminhada para a UPA do bairro São Benedito e de lá para o Hospital  Odilon Behrens, em Belo Horizonte. 

Os policiais fizeram buscas para tentar encontrar os suspeitos, mas eles ainda não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada para a 3a Delegacia de Polícia de Santa Luzia.

