Mulher é estuprada por dois homens durante carona na Grande BH
A jovem de 27 anos estava em um bar com um casal de amigos, que saíram antes dela. Ao voltar de carona para casa teria sido violentada
Uma mulher de 27 anos foi encontrada por militares em uma praça, na manhã deste domingo (19/10), em Santa Luzia, Grande BH, após ter sido estuprada por dois homens, durante uma carona.
A vítima contou aos policiais que estava em um bar na Avenida Senhor do Bonfim, no bairro São Benedito, acompanhada por um casal de amigos que foram embora antes dela. A jovem não tinha como voltar para casa e decidiu pedir uma carona para dois homens, que estavam em um Siena de cor prata.
Ela contou aos policiais que eles seguiram pela avenida em direção à Praça Catumbi, depois foram até um local deserto, onde a ameaçaram de morte. Eles diziam que tinham uma talhadeira e que iriam “furar” o pescoço dela caso não mantivesse relações sexuais com os dois. Segundo a vítima, eles ficaram no local por cerca de três horas. Depois, os suspeitos a deixaram na Praça Catumbi.
A mulher disse que ficou vagando sem rumo até encontrar uma patrulha da PM. Ela foi encaminhada para a UPA do bairro São Benedito e de lá para o Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte.
Os policiais fizeram buscas para tentar encontrar os suspeitos, mas eles ainda não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada para a 3a Delegacia de Polícia de Santa Luzia.