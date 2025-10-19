Mulher é estuprada por dois homens durante carona na Grande BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma mulher de 27 anos foi encontrada por militares em uma praça, na manhã deste domingo (19/10), em Santa Luzia, Grande BH, após ter sido estuprada por dois homens, durante uma carona.

A vítima contou aos policiais que estava em um bar na Avenida Senhor do Bonfim, no bairro São Benedito, acompanhada por um casal de amigos que foram embora antes dela. A jovem não tinha como voltar para casa e decidiu pedir uma carona para dois homens, que estavam em um Siena de cor prata.

Ela contou aos policiais que eles seguiram pela avenida em direção à Praça Catumbi, depois foram até um local deserto, onde a ameaçaram de morte. Eles diziam que tinham uma talhadeira e que iriam “furar” o pescoço dela caso não mantivesse relações sexuais com os dois. Segundo a vítima, eles ficaram no local por cerca de três horas. Depois, os suspeitos a deixaram na Praça Catumbi.

A mulher disse que ficou vagando sem rumo até encontrar uma patrulha da PM. Ela foi encaminhada para a UPA do bairro São Benedito e de lá para o Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais fizeram buscas para tentar encontrar os suspeitos, mas eles ainda não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada para a 3a Delegacia de Polícia de Santa Luzia.