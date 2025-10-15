Assine
overlay
Início Gerais
CRIME SEXUAL

Suspeito de abusar sexualmente de sete menores de idade é preso em Minas

As vítimas descreveram que os abusos aconteceram quando elas tinham entre 5 e 14 anos de idade, no município de Lagoa Grande

Publicidade
Carregando...
LL
Larissa Leone*
LL
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
15/10/2025 12:24

compartilhe

SIGA
x
Mulher foi indiciada pelos crimes de calúnia e difamação, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 61 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (15/10), pela Polícia Civil durante uma ação de combate a crimes sexuais em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Ele é suspeito de abusar sexualmente de sete vítimas entre 1996 e 2018, no município de Lagoa Grande, na mesma região.

Segundo as vítimas, os abusos aconteceram quando elas tinham entre 5 e 14 anos na época. O homem aproveitava a relação de confiança e proximidade familiar para cometer os estupros. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça após a apuração das evidências e da gravidade dos fatos.

Leia Mais

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vinícius Volf Vaz, as investigações demandaram empenho da equipe. “Trata-se de uma investigação complexa, que exigiu sensibilidade e dedicação da equipe para identificar e ouvir todas as vítimas. Os depoimentos revelam um histórico de abusos cometidos de forma silenciosa ao longo de anos, afetando profundamente a vida dessas pessoas”, contou. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vaz ressaltou que a prisão do suspeito representa não apenas um passo importante para a responsabilização penal, mas também um gesto de justiça e acolhimento às vítimas e suas famílias. 

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais 

Tópicos relacionados:

abuso-sexual alto-paranaiba crime pc policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay