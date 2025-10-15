Suspeito de abusar sexualmente de sete menores de idade é preso em Minas

Um homem de 61 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (15/10), pela Polícia Civil durante uma ação de combate a crimes sexuais em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Ele é suspeito de abusar sexualmente de sete vítimas entre 1996 e 2018, no município de Lagoa Grande, na mesma região.

Segundo as vítimas, os abusos aconteceram quando elas tinham entre 5 e 14 anos na época. O homem aproveitava a relação de confiança e proximidade familiar para cometer os estupros. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça após a apuração das evidências e da gravidade dos fatos.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vinícius Volf Vaz, as investigações demandaram empenho da equipe. “Trata-se de uma investigação complexa, que exigiu sensibilidade e dedicação da equipe para identificar e ouvir todas as vítimas. Os depoimentos revelam um histórico de abusos cometidos de forma silenciosa ao longo de anos, afetando profundamente a vida dessas pessoas”, contou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia