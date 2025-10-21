Corpo de mulher trans morta pelo ex será enterrado nesta terça (21/10)
Christina Maciel Oliveira foi vítima de feminicídio na tarde de ontem, em Venda Nova, na Zona Norte de Belo Horizonte (MG)
O corpo de Christina Maciel Oliveira, mulher trans de 45 anos, espancada até a morte pelo ex-companheiro, de 24, será enterrado nesta terça-feira (21/10). O velório é realizado no Cemitério Belo Vale, no bairro homônimo, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de BH, a partir de 11h30, e o sepultamento está marcado para 13h30.
O crime ocorreu na tarde de ontem, na Rua Pedro Padre Pinto, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o suspeito agride a mulher com socos e chutes, mesmo depois de ela cair ao chão.
De acordo com o boletim de ocorrência, populares acionaram a Polícia Militar (PMMG) logo depois de Christina ser brutalmente atacada - ação flagrada por câmeras de segurança. Os policiais encontraram a vítima na calçada e logo depois identificaram o suspeito, de 24 anos, ex-companheiro da vítima, que não se conformava com o término do relacionamento.
A mulher apresentava grande sangramento na cabeça. O serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte. O homem foi preso em flagrante a poucos metros de distância do local do crime. A audiência de custódia deve ocorrer na tarde desta terça-feira (21/10).
As imagens e a versão do autor
O vídeo mostra que, em poucos segundos, a mulher leva vários golpes e, depois de cair, continua sendo chutada. Após o ataque, a vítima permanece imóvel, enquanto o agressor sai caminhando lentamente, aparentando tranquilidade.
Uma testemunha informou aos policiais que o ex-casal estava discutindo, quando o suspeito começou a agredir a vítima com socos e, ao cair ao solo, foi agredida com vários chutes na região da cabeça, prensando-a contra o solo. Outra testemunha afirmou que viu o homem dando uma rasteira na vítima.
O autor do crime disse à polícia que tinha um relacionamento com a vítima e que estariam tendo discussões constantes, pois a vítima não queria continuar com a relação e pediu para que ele saísse de casa. Ele afirmou que não concordava com o término, porque tinha um projeto junto e que seria “sacanagem querer que ele fosse embora”. Ele confirmou as agressões depois de ter discutido com ela.
O corpo da vítima foi removido pela perícia da Polícia Civil (PCMG) e a ocorrência foi encaminhada para a Segunda Central Estadual do Patrão Digital.