BH: loja que pegou fogo na segunda é do mesmo dono de incêndio na Vilarinho

Um homem viveu momentos de desespero nessa segunda-feira (20/10) ao pular da janela para escapar de um incêndio em uma loja na Avenida Dom Pedro II, no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). O dono do estabelecimento é o mesmo empresário cuja outra loja pegou fogo no início do mês, na Avenida Vilarinho, em Venda Nova.

As coincidências infelizes não abalaram o ânimo do empresário Pedro Ermílio Júnior, de 34 anos, que administra duas lojas de venda de pneus. “Foi uma fatalidade, duas vezes seguidas, mas fazer o quê? Tenho só isso na vida, então tenho que seguir em frente”, disse.

Segundo Pedro, o incêndio dessa segunda começou em um exaustor de cozinha que apresentou curto-circuito. Já o fogo na loja da Vilarinho ainda está sob investigação, mas o empresário afirma que a equipe já trabalha na reconstrução do espaço. “Aqui não estragou muito. Foi mais fumaça, o fogo mesmo foi pouco. Perdi algumas máquinas, mas já estamos resolvendo. Diferente da outra loja, que acabou tudo”, contou.

Como os danos foram menos severos, a loja da Avenida Dom Pedro II segue funcionando normalmente nesta terça-feira (21/10). Já a unidade da Avenida Vilarinho, que teve perda total no incêndio, deve ser reaberta até janeiro, segundo o empresário.

Primeiro caso



Em 1° de outubro, um incêndio atingiu imóveis comerciais localizados na Avenida Vilarinho, na altura do número 2161, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Uma delas sendo a loja de pneus do Pedro. As chamas ficaram altas e era possível ouvir explosões no local.

Pedro Ermílio relatou na época que, quando foi avisado sobre o incêndio, o comércio já estava fechado. De acordo com ele, o imóvel teve a parte elétrica trocada há cerca de quatro anos, quando a empresa se instalou no local, e não havia fontes de energia elétrica no cômodo de estocagem de produtos.

"Até o momento, é um grande mistério", diz o empresário sobre a causa das chamas. Ele se emocionou ao estimar os estragos causados pelo fogo, que consumiu todo o imóvel. "O que fica mesmo é o prejuízo, é a lamentação, porque a gente sabe a dificuldade que é para ter as coisas", lamenta.

Segundo caso

Chamas se espalharam para outros materiais que estavam no cômodo e provocaram um grande volume de fumaça CBMMG/Reprodução

Já nessa segunda-feira (20/10), um homem teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais depois de pular de uma janela para tentar fugir de um incêndio, em Belo Horizonte (MG). A ocorrência foi registrada na Avenida Dom Pedro II, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital.

As chamas se espalharam para outros materiais que estavam no cômodo e provocaram um grande volume de fumaça. Ainda segundo os militares, o fogo bloqueou a escada que seria o único ponto de acesso do andar. Assustado com a quantidade de fumaça e as chamas, um homem, que era a única pessoa no pavimento, tentou se salvar pulando pela janela. Ele se abrigou na marquise do prédio até a chegada dos Bombeiros.

A vítima foi resgatada com o auxílio de uma escada e, mesmo inalando um pouco de fumaça, negou atendimento médico. As chamas foram extinguidas por volta das 11h. Apesar do susto, a estrutura do prédio não foi danificada.