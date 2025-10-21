BH: loja que pegou fogo na segunda é do mesmo dono de incêndio na Vilarinho
Empresário afirma que segue firme depois dois incêndios em menos de um mês em suas lojas de pneus
Um homem viveu momentos de desespero nessa segunda-feira (20/10) ao pular da janela para escapar de um incêndio em uma loja na Avenida Dom Pedro II, no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). O dono do estabelecimento é o mesmo empresário cuja outra loja pegou fogo no início do mês, na Avenida Vilarinho, em Venda Nova.
As coincidências infelizes não abalaram o ânimo do empresário Pedro Ermílio Júnior, de 34 anos, que administra duas lojas de venda de pneus. “Foi uma fatalidade, duas vezes seguidas, mas fazer o quê? Tenho só isso na vida, então tenho que seguir em frente”, disse.
Segundo Pedro, o incêndio dessa segunda começou em um exaustor de cozinha que apresentou curto-circuito. Já o fogo na loja da Vilarinho ainda está sob investigação, mas o empresário afirma que a equipe já trabalha na reconstrução do espaço. “Aqui não estragou muito. Foi mais fumaça, o fogo mesmo foi pouco. Perdi algumas máquinas, mas já estamos resolvendo. Diferente da outra loja, que acabou tudo”, contou.
Como os danos foram menos severos, a loja da Avenida Dom Pedro II segue funcionando normalmente nesta terça-feira (21/10). Já a unidade da Avenida Vilarinho, que teve perda total no incêndio, deve ser reaberta até janeiro, segundo o empresário.
Primeiro caso
Em 1° de outubro, um incêndio atingiu imóveis comerciais localizados na Avenida Vilarinho, na altura do número 2161, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Uma delas sendo a loja de pneus do Pedro. As chamas ficaram altas e era possível ouvir explosões no local.
Pedro Ermílio relatou na época que, quando foi avisado sobre o incêndio, o comércio já estava fechado. De acordo com ele, o imóvel teve a parte elétrica trocada há cerca de quatro anos, quando a empresa se instalou no local, e não havia fontes de energia elétrica no cômodo de estocagem de produtos.
"Até o momento, é um grande mistério", diz o empresário sobre a causa das chamas. Ele se emocionou ao estimar os estragos causados pelo fogo, que consumiu todo o imóvel. "O que fica mesmo é o prejuízo, é a lamentação, porque a gente sabe a dificuldade que é para ter as coisas", lamenta.
Segundo caso
Já nessa segunda-feira (20/10), um homem teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais depois de pular de uma janela para tentar fugir de um incêndio, em Belo Horizonte (MG). A ocorrência foi registrada na Avenida Dom Pedro II, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital.
As chamas se espalharam para outros materiais que estavam no cômodo e provocaram um grande volume de fumaça. Ainda segundo os militares, o fogo bloqueou a escada que seria o único ponto de acesso do andar. Assustado com a quantidade de fumaça e as chamas, um homem, que era a única pessoa no pavimento, tentou se salvar pulando pela janela. Ele se abrigou na marquise do prédio até a chegada dos Bombeiros.
A vítima foi resgatada com o auxílio de uma escada e, mesmo inalando um pouco de fumaça, negou atendimento médico. As chamas foram extinguidas por volta das 11h. Apesar do susto, a estrutura do prédio não foi danificada.