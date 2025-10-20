Homem fica encurralado durante incêndio em empresa e pula janela
Ocorrência foi registrada na Avenida Dom Pedro II, no Bairro Padre Eustáquio, na manhã desta segunda-feira. Vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros
Um homem teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais depois de pular de uma janela para tentar fugir de um incêndio, em Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (20/10). A ocorrência foi registrada na Avenida Dom Pedro II, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital.
De acordo com a corporação, as chamas começaram por volta de 9h30 no terceiro andar do edifício. A suspeita é de que dois pneus que estavam encostados em uma chaminé de aço galvanizado se incendiaram.
As chamas se espalharam para outros materiais que estavam no cômodo e provocaram um grande volume de fumaça. Ainda segundo os militares, o fogo bloqueou a escada que seria o único ponto de acesso do andar.
Assustado com a quantidade de fumaça e as chamas, um homem, que era a única pessoa no pavimento, tentou se salvar pulando pela janela. Ele se abrigou na marquise do prédio até a chegada dos Bombeiros.
A vítima foi resgatada com o auxílio de uma escada e, mesmo inalando um pouco de fumaça, negou atendimento médico. As chamas foram extinguidas por volta das 11h. Apesar do susto, a estrutura do prédio não foi danificada.
O que se sabe até agora?
- Incêndio começou por volta de 9h30 no terceiro andar do imóvel
- Chamas e fumaça bloquearam escada de acesso ao pavimento
- Uma pessoa ficou presa no local e para se salvar pulou a janela
- A vítima ficou presa na marquise do edifício até a chegada do Corpo de Bombeiros
- Suspeita é de que as chamas começaram em dois pneus que estavam encostados em uma chaminé de aço galvanizado