Riscos estruturais levam oficina incendiada em BH a interdição parcial

Danos que trouxeram riscos estruturais levaram a Defesa Civil de Belo Horizonte a interditar parcialmente neste domingo (19/10) uma oficina que foi tomada por um incêndio na noite anterior, na Avenida Dom Pedro II.

O fogo na oficina de lanternagem na noite de sábado (18/10), no Bairro Bonfim, Região Noroeste de BH mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, impactando na circulação de uma das avenidas mais movimentadas da capital.

O fogo começou de forma repentina na noite de sábado, em uma oficina de lanternagem localizada na Avenida Pedro II, nº 646.

De acordo com testemunhas, as chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel. Relatos iniciais apontam que o incêndio pode ter sido provocado por uma pequena fogueira deixada por alguém nas proximidades, mas a causa oficial ainda será investigada pelas autoridades competentes.

A fumaça densa e escura tomou conta da avenida, uma das principais vias de ligação da cidade, comprometendo a visibilidade dos motoristas e exigindo uma ação rápida das equipes de emergência.

Pelo menos três caminhões do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para combater as chamas. A Polícia Militar também atuou no local, isolando trechos da avenida para garantir a segurança de pedestres e condutores. Não houve registro de feridos.

No dia seguinte ao sinistro, neste domingo, a Defesa Civil fez uma vistoria técnica no imóvel comercial, registrado no nº 750 da avenida Pedro II, para avaliar os riscos e os danos estruturais causados pelo fogo.

"O fogo comprometeu o primeiro e o segundo pavimentos da edificação, causando danos à estrutura metálica interna, ao telhado e ao cabeamento elétrico. Após a vistoria, foi determinada a interdição parcial do imóvel, com a suspensão das atividades nas áreas afetadas", informou a defesa Civil.

A vistoria também constatou que os imóveis vizinhos não foram atingidos pelas chamas ou pelo calor, não apresentando quaisquer riscos.

O responsável pelo estabelecimento foi notificado pela Defesa Civil e orientado a manter a área interditada isolada e a contratar um profissional habilitado para elaborar um plano de mitigação dos riscos e de recuperação segura da estrutura danificada.



