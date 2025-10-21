Carreta carregada de milho tomba no Anel e não há previsão de liberação

Uma carreta carregada de milho tombou na noite dessa segunda-feira (20/10) no Anel Rodoviário, nas proximidades da Praça São Vicente, em Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da BHTrans, o acidente aconteceu por volta de 23h, no sentido Vitória (ES). A faixa da direita segue interditada e o trânsito é lento nesta manhã de terça-feira (21/10).

De acordo com o órgão, ainda não há previsão de liberação da pista, já que é necessário realizar o transbordo da carga de milho para outro caminhão antes do destombamento da carreta.

A BHTrans informou que não há informações sobre feridos e que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

O tamanho exato do congestionamento ainda não foi divulgado. Equipes da BHTrans permanecem no local monitorando o trânsito e orientando os motoristas.