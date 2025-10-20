Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta tomba e interdita BR-381 no Sul de Minas

Equipes da concessionária que administra a Rodovia Fernão Dias trabalham na remoção do veículo que tombou em Cambuí

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/10/2025 07:10

compartilhe

SIGA
x
Acidente aconteceu no km 903 da BR-381/MG, em Cambuí, sentido Belo Horizonte
Acidente aconteceu no km 903 da BR-381/MG, em Cambuí, sentido Belo Horizonte crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente envolvendo um tombamento de carreta provocou a interdição da BR-381 na manhã desta segunda-feira (20/10), em Cambuí (MG), no Sul do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações da Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, a ocorrência foi registrada no km 903, sentido Belo Horizonte. Um vídeo que circula em redes sociais mostra população saqueando a carga.

Leia Mais

As duas faixas da pista estão bloqueadas, e o engarrafamento já ultrapassa dois quilômetros. Técnicos da concessionária estão no local realizando a remoção do veículo e o trabalho de limpeza da via, que permanece sem previsão de liberação.

A causa do tombamento ainda não foi identificada, e não há informações sobre feridos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

cambui carreta minas-gerais tomba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay