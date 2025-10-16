Assine
overlay
Início Gerais
INUSITADO

Vídeo mostra carreta rebocada tombando de novo na BR-381

Via precisou ser interditada nos dois sentidos durante destombamento do veículo

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/10/2025 11:25 - atualizado em 16/10/2025 11:33

compartilhe

SIGA
x
Carga de mamão ficou espalhada na BR-381, em Caeté
Carga de mamão ficou espalhada na BR-381, em Caeté crédito: CBMMG/Reprodução

Uma carreta carregada com mamões tombou na BR-381, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (15/10). A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para a remoção do veículo. No entanto, curiosamente, durante o destombamento, a carreta tombou de novo, gerando mais transtornos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um vídeo em redes sociais mostra o momento em que o veículo, bastante danificado, volta a tombar quando é levado pelo guincho. A carga derrama na pista. Populares que acompanhavam a operação alertam o motorista com gritos e se afastam correndo. “Tem que ficar bem presa! Acabei de falar com você! Não era hora de tirar!”, diz um homem.

Leia Mais

O acidente ocorreu no km 429 da rodovia, onde  a carreta colidiu contra a mureta. O motorista ficou preso às ferragens e foi resgatado em estado grave, sendo encaminhado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG).

A carreta ficou retorcida, e os bombeiros precisaram aplicar serragem na pista por causa do vazamento de óleo. A Nova 381, concessionária responsável pela via, destombou o veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pela noite, o trânsito na região estava em meia pista. Já na manhã desta quinta-feira (16/10), a rodovia foi liberada nos dois sentidos.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh br-381 caete carreta minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay