Vídeo mostra carreta rebocada tombando de novo na BR-381

Uma carreta carregada com mamões tombou na BR-381, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (15/10). A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para a remoção do veículo. No entanto, curiosamente, durante o destombamento, a carreta tombou de novo, gerando mais transtornos.

Um vídeo em redes sociais mostra o momento em que o veículo, bastante danificado, volta a tombar quando é levado pelo guincho. A carga derrama na pista. Populares que acompanhavam a operação alertam o motorista com gritos e se afastam correndo. “Tem que ficar bem presa! Acabei de falar com você! Não era hora de tirar!”, diz um homem.

O acidente ocorreu no km 429 da rodovia, onde a carreta colidiu contra a mureta. O motorista ficou preso às ferragens e foi resgatado em estado grave, sendo encaminhado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG).

A carreta ficou retorcida, e os bombeiros precisaram aplicar serragem na pista por causa do vazamento de óleo. A Nova 381, concessionária responsável pela via, destombou o veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Pela noite, o trânsito na região estava em meia pista. Já na manhã desta quinta-feira (16/10), a rodovia foi liberada nos dois sentidos.