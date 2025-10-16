Assine
ACIDENTE

Carreta tomba na BR-381 e vídeo flagra carga sendo saqueada

Faixa direita ficou interditada no sentido Belo Horizonte; Arteris atua na liberação da Rodovia Fernão Dias

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/10/2025 09:02

Carreta tomba, derrama carga e população saqueia o material na BR-381
Carreta tomba, derrama carga e população saqueia o material na BR-381 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta tombou e espalhou a carga na manhã desta quinta-feira (16/10), no km 600 da BR-381, em Carmópolis de Minas, no sul do estado. O acidente foi no sentido Belo Horizonte (MG) da Rodovia Fernão Dias.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia, a faixa direita precisou ser interditada, mas não há formação de congestionamento.

Imagens gravadas por motoristas que passaram pela região mostram a carga espalhada na pista e populares saqueando parte do material.

Equipes da concessionária estão no local realizando o atendimento e a limpeza da via.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

Matéria em atualização

acidente-de-transito br-381 carreta minas-gerais

overflay