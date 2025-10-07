Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta tomba, e trânsito fica lento em Contagem nesta terça-feira (7/10)

O acidente aconteceu por volta das 12h30. O motorista do veículo e passageira sofreram ferimentos leves

JM
Júlia Melgaço*
07/10/2025 15:38 - atualizado em 07/10/2025 15:39

A faixa da direita, sentido BR-040 está interditada. É esperado que um outro veículo vá até o local para recolher as placas solares
A faixa da direita, sentido BR-040, está interditada. É esperado que outro veículo se dirija até o local para recolher as placas solares crédito: Divulgação / Transcon

Uma carreta bitrem tombou na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e interdita o trânsito, na tarde desta terça-feira (7/10). 

O motorista do veículo, que transportava placas solares, e a passageira apresentaram ferimentos leves. Eles foram encaminhados ao Hospital Municipal de Contagem.

Segundo informações da Transcon, Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes do município, há presença de óleo na via. 

A faixa da direita, sentido BR-040, está interditada. É esperado que outro veículo se dirija até o local para recolher as placas consideradas perigosas, haja vista que, ao entrar em contato com a luz do Sol, elas são carregadas automaticamente. 

O acidente aconteceu por volta das 12h30. Até as 14h30 desta terça, a via seguia interditada, com bastante retenção e sem previsão de liberação. Equipes da Transcon, do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atuam no local.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata 

