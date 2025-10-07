Trecho do Anel Rodoviário será interditado hoje (7/10) para manutenção
A partir das 21 horas, os dois sentidos da rodovia vão passar por serviços de manutenção entre a Avenida Amazonas e a Rua Úrsula Paulino
Os dois sentidos do Anel Rodoviário entre a Avenida Amazonas e a Rua Úrsula Paulino, no Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte, passarão por serviços de manutenção no corredor de trânsito entre as 21h desta terça-feira (7/10) até às 4h de amanhã (8).
A partir das 23h, o fechamento será total no km 536, logo após a Avenida Amazonas, no sentido Rio de Janeiro. Durante o período, o tráfego será desviado para o contrafluxo até a altura da Rua Úrsula Paulino, no km 539, em um trecho de aproximadamente três quilômetros.
Toda a operação será coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), com apoio da BHTrans e da Guarda Civil Municipal. Equipes estarão de plantão ao longo do trecho para orientar os motoristas e acompanhar o andamento das obras.
A Prefeitura de BH orienta os condutores a redobrarem a atenção e, se possível, evitarem o trecho no horário da interdição, buscando rotas alternativas para reduzir congestionamentos e atrasos.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice