ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Trecho do Anel Rodoviário será interditado hoje (7/10) para manutenção

A partir das 21 horas, os dois sentidos da rodovia vão passar por serviços de manutenção entre a Avenida Amazonas e a Rua Úrsula Paulino

Larissa Leone*
07/10/2025 14:58

Toda a operação será coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), com apoio da BHTrans e da Guarda Civil Municipal
Toda a operação será coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), com apoio da BHTrans e da Guarda Civil Municipal

Os dois sentidos do Anel Rodoviário entre a Avenida Amazonas e a Rua Úrsula Paulino, no Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte, passarão por serviços de manutenção no corredor de trânsito entre as 21h desta terça-feira (7/10) até às 4h de amanhã (8). 

A partir das 23h, o fechamento será total no km 536, logo após a Avenida Amazonas, no sentido Rio de Janeiro. Durante o período, o tráfego será desviado para o contrafluxo até a altura da Rua Úrsula Paulino, no km 539, em um trecho de aproximadamente três quilômetros. 

Toda a operação será coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), com apoio da BHTrans e da Guarda Civil Municipal. Equipes estarão de plantão ao longo do trecho para orientar os motoristas e acompanhar o andamento das obras. 

A Prefeitura de BH orienta os condutores a redobrarem a atenção e, se possível, evitarem o trecho no horário da interdição, buscando rotas alternativas para reduzir congestionamentos e atrasos. 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

anel-rodoviario bh bhtrans interdicao pbh

