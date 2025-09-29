Homem que fechou trânsito em Contagem fazia protesto por demissão de colega

O motorista que interrompeu o trânsito na manhã desta segunda-feira (29/9) na Avenida Cardeal Eugênio Pacceli, no Bairro Cidade Industrial, disse que a ação foi um protesto contra a demissão de um colega de equipe.

Segundo relatos do próprio condutor em vídeo gravado em cima do caminhão no meio da pista, o colega foi acusado de assediar uma mulher durante o trabalho, mas, segundo ele, a denúncia é falsa. “Mandaram ele embora na covardia”, declarou.

O condutor disse ter presenciado o momento e negou qualquer conduta irregular do colega. “Ele não falou nada com ninguém. Estávamos ouvindo música e ele estava cantando”, relatou.

Durante o protesto, o homem atravessou o caminhão, bloqueando duas faixas da avenida, e subiu no baú com um galão de combustível, ameaçando incendiar o veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados e negociaram com o motorista. Por volta das 10h, a TransCon conseguiu remover o caminhão para a faixa da direita, liberando o trânsito no local.