PROTESTO

Homem que fechou trânsito em Contagem fazia protesto por demissão de colega

Motorista subiu em caminhão com galão de combustível e ameaçou atear fogo. Trânsito foi liberado após negociação com a PM e Bombeiros

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/09/2025 14:16

homem em cima de caminhão em avenida de contagem
Homem estava realizando um protesto crédito: Redes Sociais/Reprodução

O motorista que interrompeu o trânsito na manhã desta segunda-feira (29/9) na Avenida Cardeal Eugênio Pacceli, no Bairro Cidade Industrial, disse que a ação foi um protesto contra a demissão de um colega de equipe.

Segundo relatos do próprio condutor em vídeo gravado em cima do caminhão no meio da pista, o colega foi acusado de assediar uma mulher durante o trabalho, mas, segundo ele, a denúncia é falsa. “Mandaram ele embora na covardia”, declarou.

O condutor disse ter presenciado o momento e negou qualquer conduta irregular do colega. “Ele não falou nada com ninguém. Estávamos ouvindo música e ele estava cantando”, relatou.

Durante o protesto, o homem atravessou o caminhão, bloqueando duas faixas da avenida, e subiu no baú com um galão de combustível, ameaçando incendiar o veículo.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados e negociaram com o motorista. Por volta das 10h, a TransCon conseguiu remover o caminhão para a faixa da direita, liberando o trânsito no local.

