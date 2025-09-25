Batida entre carro e carreta na BR-353 deixa motorista ferido
Condutor do veículo de passeio apresentava sinais de embriaguez; ele foi encaminhado ao hospital depois de ser resgatados pelos bombeiros
compartilheSiga no
Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta que transportava leite na BR-353, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, deixou ferido o motorista do carro, de 35 anos, na madrugada desta quinta-feira (25/9).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta de 1h20 e o motorista do carro tinha sinais de embriaguez. O veículo de passeio bateu na lateral de um dos eixos traseiros do reboque da carreta.
O condutor ficou preso dentro do carro, e foi preciso retirar a porta do motorista para resgatar a vítima. Ele apresentava sangramento no rosto, traumatismo craniano e possível fratura na perna esquerda.
Leia Mais
O motorista foi encaminhado ao hospital Santa Casa pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).