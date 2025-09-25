Batida entre carro e carreta na BR-353 deixa motorista ferido

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta que transportava leite na BR-353, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, deixou ferido o motorista do carro, de 35 anos, na madrugada desta quinta-feira (25/9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta de 1h20 e o motorista do carro tinha sinais de embriaguez. O veículo de passeio bateu na lateral de um dos eixos traseiros do reboque da carreta.

O condutor ficou preso dentro do carro, e foi preciso retirar a porta do motorista para resgatar a vítima. Ele apresentava sangramento no rosto, traumatismo craniano e possível fratura na perna esquerda.

O motorista foi encaminhado ao hospital Santa Casa pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).