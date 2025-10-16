Vídeo: colisão entre carretas interdita BR-381 na Grande BH
Acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (15/10), na altura do km 418, no sentido Belo Horizonte
Foi liberada na manhã desta quinta-feira (16/10), o trecho da BR-381 que ficou fechado durante toda a noite por causa de um grave acidente envolvendo duas carretas, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 20h dessa quarta-feira (15/10), na altura do km 418, no sentido Belo Horizonte.
A PRF informou que ainda não há detalhes sobre a dinâmica da batida. Em vídeos que circulam nas redes sociais, populares afirmam que o motorista da carreta que atingiu a traseira do outra passa bem.
As imagens também registram a destruição da cabine da carreta e um grande congestionamento que se formou na região logo após o acidente.