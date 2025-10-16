Assine
ACIDENTE

Vídeo: colisão entre carretas interdita BR-381 na Grande BH

Acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (15/10), na altura do km 418, no sentido Belo Horizonte

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/10/2025 09:35 - atualizado em 16/10/2025 09:53

Acidente entre carretas interditou a BR-381, em Caeté
Acidente entre carretas interditou a BR-381, em Caeté crédito: Redes Sociais/Reprodução

Foi liberada na manhã desta quinta-feira (16/10), o trecho da BR-381 que ficou fechado durante toda a noite por causa de um grave acidente envolvendo duas carretas, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 20h dessa quarta-feira (15/10), na altura do km 418, no sentido Belo Horizonte. 

A PRF informou que ainda não há detalhes sobre a dinâmica da batida. Em vídeos que circulam nas redes sociais, populares afirmam que o motorista da carreta que atingiu a traseira do outra passa bem.

As imagens também registram a destruição da cabine da carreta e um grande congestionamento que se formou na região logo após o acidente. 

