Veículos estragados travam o Anel Rodoviário de BH nesta manhã (8/1)

Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário de Belo Horizonte enfrentam congestionamentos nesta quarta-feira (8/10) devido a problemas mecânicos em veículos.

Por volta das 6h, um ônibus coletivo com defeito na altura do bairro Betânia, já causava lentidão no trecho. Pouco depois, por volta das 7h, uma carreta também quebrou na faixa da direita do Anel, no sentido Rio de Janeiro, piorando a situação.

O trânsito no local permanece congestionado por cerca de seis quilômetros, com retenção se estendendo até a Avenida Teresa Cristina e a Avenida Amazonas. Outro veículo envolvido na ocorrência também contribui para a lentidão no mesmo trecho.

Equipes da BHTrans atuam no local para retirar a carreta e normalizar o tráfego. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e, se possível, utilizem vias alternativas.

Matéria em atualização