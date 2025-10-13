Corpo carbonizado é encontrado às margens do Anel Rodoviário

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um corpo carbonizado foi encontrado debaixo de uma passarela, no Anel Rodoviário, no Bairro Jardinópolis, Zona Oeste de Belo Horizonte. A suspeita é que o corpo seja de um morador de rua Não foi possível determinar o sexo visualmente. Segundo levantamento da Polícia Civil, em 2025, já foram encontrados 28 moradores em situação de rua mortos na Grande BH - média de uma morte a cada 10 dias.

O local onde o corpo carbonizado foi encontrado fica próximo a um ponto de residência adotado por moradores de rua. O local onde o corpo foi encontrado é uma bifurcação, a saída da Rua Menotti Mucelli, para o Anel Rodoviário.

Os policiais tentam obter informações com os moradores de rua da região. No entanto, perpetua o silêncio. Segundo os policiais, o silêncio indica que estão com medo de falar e também serem mortos.

Números

É evidente, segundo os números, a vulnerabilidade da população de rua. Segundo informações da Prefeitura de Belo Horizonte, a população em situação de rua de BH quase triplicou na última década, chegando a 5.344 pessoas.

Os números são do Quarto Censo da População Adulta em Situação de Rua – BH – Inclusão, divulgado durante o Seminário sobre Políticas para População em Situação de Rua, Migrantes e Refugiados.

Uma pesquisa apontou que 84% dos moradores de rua são homens. A média de idade é de 42,5 anos. As mulheres são 16%, com média de 38,9 anos.

A pesquisa aponta, também, aumentou o tempo de permanência nas ruas. Em 2013, a média era de 7,4 anos; agora, 11 anos. Os números são de 2022.

