Corpo carbonizado é encontrado às margens do Anel Rodoviário
A suspeita é que o corpo seja de um morador de rua. Somente em 2025 foram encontrados 28 corpos de moradores de rua na Grande BH
Um corpo carbonizado foi encontrado debaixo de uma passarela, no Anel Rodoviário, no Bairro Jardinópolis, Zona Oeste de Belo Horizonte. A suspeita é que o corpo seja de um morador de rua Não foi possível determinar o sexo visualmente. Segundo levantamento da Polícia Civil, em 2025, já foram encontrados 28 moradores em situação de rua mortos na Grande BH - média de uma morte a cada 10 dias.
O local onde o corpo carbonizado foi encontrado fica próximo a um ponto de residência adotado por moradores de rua. O local onde o corpo foi encontrado é uma bifurcação, a saída da Rua Menotti Mucelli, para o Anel Rodoviário.
Os policiais tentam obter informações com os moradores de rua da região. No entanto, perpetua o silêncio. Segundo os policiais, o silêncio indica que estão com medo de falar e também serem mortos.
Números
É evidente, segundo os números, a vulnerabilidade da população de rua. Segundo informações da Prefeitura de Belo Horizonte, a população em situação de rua de BH quase triplicou na última década, chegando a 5.344 pessoas.
Os números são do Quarto Censo da População Adulta em Situação de Rua – BH – Inclusão, divulgado durante o Seminário sobre Políticas para População em Situação de Rua, Migrantes e Refugiados.
Uma pesquisa apontou que 84% dos moradores de rua são homens. A média de idade é de 42,5 anos. As mulheres são 16%, com média de 38,9 anos.
A pesquisa aponta, também, aumentou o tempo de permanência nas ruas. Em 2013, a média era de 7,4 anos; agora, 11 anos. Os números são de 2022.
