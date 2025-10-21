Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Suspeito de matar cabo da PM em tentativa de assalto é preso

O cabo Vinícius de Castro Lima chegava com um amigo à uma concessionária na Avenida Nélio Cerqueira, no Bairro Tirol, quando foi alvejado

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
21/10/2025 18:49 - atualizado em 21/10/2025 19:08

Suspeito de matar cabo da PM durante tentativa de assalto é preso em Betim
Prisão de um dos suspeitos aconteceu horas após o homicídio do cabo da PM Vinícius de Castro Lima crédito: Dilvulgação

Um dos suspeitos de atirar e matar o polícial militar Vinicius de Castro Lima durante uma tentativa de assalto a uma revendedora de veículos foi preso na noite desta terça-feira (21/10). Os homens foram encontrados pelo helicóptero Arcanjo, da Polícia Militar na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na altura do restaurante Porteira Velha. O crime aconteceu nesta tarde na Avenida Nélio Cerqueira, no Bairro Tirol, na Região do Barreiro. 

O homem e um comparsa foram flagrados fugindo do local de crime por uma câmera de segurança. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime mostram que eles estavam de capacete, e o garupa carregava um revólver.  

O cabo, lotado no 39º Batalhão da Polícia Militar (PMMG), estava de folga e visitava um amigo, dono de uma concessionária de veículos. Um celular foi roubado durante a ação dos suspeitos. A perícia está no local para a retirada do corpo.

Informações preliminares apontam que o militar não chegou a reagir aos criminosos. Ele teria sido alvejado na cabeça assim que saiu do carro. Era o primeiro dia de férias do cabo.

Vinícius de Castro Lima era casado e tinha um filho. O militar era formado em direito e tinha pós-graduação em ciências criminais. Em choque, a mulher do policial foi sendo amparada pelos colegas de profissão do companheiro.

