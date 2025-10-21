Suspeito de matar cabo da PM em tentativa de assalto é preso

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um dos suspeitos de atirar e matar o polícial militar Vinicius de Castro Lima durante uma tentativa de assalto a uma revendedora de veículos foi preso na noite desta terça-feira (21/10). Os homens foram encontrados pelo helicóptero Arcanjo, da Polícia Militar na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na altura do restaurante Porteira Velha. O crime aconteceu nesta tarde na Avenida Nélio Cerqueira, no Bairro Tirol, na Região do Barreiro.

O homem e um comparsa foram flagrados fugindo do local de crime por uma câmera de segurança. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime mostram que eles estavam de capacete, e o garupa carregava um revólver.

O cabo, lotado no 39º Batalhão da Polícia Militar (PMMG), estava de folga e visitava um amigo, dono de uma concessionária de veículos. Um celular foi roubado durante a ação dos suspeitos. A perícia está no local para a retirada do corpo.

Informações preliminares apontam que o militar não chegou a reagir aos criminosos. Ele teria sido alvejado na cabeça assim que saiu do carro. Era o primeiro dia de férias do cabo.

Vinícius de Castro Lima era casado e tinha um filho. O militar era formado em direito e tinha pós-graduação em ciências criminais. Em choque, a mulher do policial foi sendo amparada pelos colegas de profissão do companheiro.