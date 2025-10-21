Assine
PERSEGUIÇÃO E PRISÃO

Carga de cocaína estimada em R$ 30 milhões é apreendida em rodovia de MG

A apreensão aconteceu após trabalho conjunto da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais e Polícia Militar de Iturama, no Triângulo Mineiro

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
21/10/2025 17:18 - atualizado em 21/10/2025 17:18

Carga de cocaína estimada em 30 milhões de reais é apreendida em MG
Carga de cocaína estimada em 30 milhões de reais é apreendida em MG

O Grupo Tático Rodoviário (GTR) da Policia Militar Rodoviária de Minas Gerais e a Polícia Militar em Iturama, no Triângulo Mineiro, apreenderam 150 tabletes de cocaína, totalizando cerca de 160 quilos e um prejuízo para o tráfico de drogas de aproximadamente R$ 30 milhões. A apreensão ocorreu na MG-497, proximidades do município, na madrugada desta terça-feira (21/10), através da Operação Rota Narco 2025.

Segundo a PM Rodoviária, a abordagem de uma picape Montana, que levava a droga, ocorreu por volta das 2h. No entanto, o veículo iniciou fuga pela rodovia, entre os municípios de Iturama e Carneirinho, entrando, em seguida, em estrada rural, ao lado de plantação de cana-de-açúcar.

A perseguição durou cerca de 40 minutos até que o veículo foi interceptado e o motorista preso. Ele tem 28 anos e é morador de Campo Grande (MS).

Ainda conforme a PM Rodoviária, a carga vinha do estado do Mato Grosso do Sul e teria como destino a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A droga e o veículo aprendidos e o suspeito preso foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Uberaba, a cerca de 100 km de Uberlândia.

"A ação faz parte das estratégias contínuas do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) no combate ao crime organizado nas rodovias mineiras, impedindo que o crime chegue aos centros urbanos e reforçando o compromisso da PMMG com a segurança da população e a proteção da vida", finalizou nota da PM Rodoviária de MG.

