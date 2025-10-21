Assine
AFOGAMENTO

Corpos de casal abraçado são encontrados na Lagoa da Pampulha, em BH

O casal ainda não foi identificado. Os dois foram localizados próximo ao Parque Ecológico Tancredo Neves

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/10/2025 14:54

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros participaram do resgate dos corpos dos idosos crédito: CBMMG

Os corpos de um casal de idosos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, no final da manhã desta terça-feira (21/10), na Lagoa da Pampulha, no Bairro Bandeirantes em Belo Horizonte. O casal estava abraçado.

O casal ainda não foi identificado. Havia a expectativa, por parte dos bombeiros, de que algum parente ou conhecido aparecesse e identificasse o casal.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

O local do encontro dos cadáveres é próximo ao Parque Ecológico Tancredo Neves. Os corpos estavam quase em frente ao bar Week Beat Club.

A Polícia Civil assumiu o caso e vai começar as investigações a partir de registros de queixas de pessoas desaparecidas. Este, primeiro passo, é visto como maior esperança de se identificar as vítimas e, também, de se chegar às famílias do homem e da mulher.

Os bombeiros, a PM e a Polícia Civil foram informados por transeuntes que passaram pelo local e viram os corpos. Ninguém reconheceu o casal .

