Corpos de casal abraçado são encontrados na Lagoa da Pampulha, em BH
O casal ainda não foi identificado. Os dois foram localizados próximo ao Parque Ecológico Tancredo Neves
compartilheSIGA
Os corpos de um casal de idosos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, no final da manhã desta terça-feira (21/10), na Lagoa da Pampulha, no Bairro Bandeirantes em Belo Horizonte. O casal estava abraçado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O casal ainda não foi identificado. Havia a expectativa, por parte dos bombeiros, de que algum parente ou conhecido aparecesse e identificasse o casal.
A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML).
O local do encontro dos cadáveres é próximo ao Parque Ecológico Tancredo Neves. Os corpos estavam quase em frente ao bar Week Beat Club.
- Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou na Lagoa Várzea das Flores
- Jovem de 25 anos morre afogado em lagoa na Região Metropolitana de BH
- Bombeiros resgatam corpo de jovem desaparecido no Rio Pomba há 3 dias
A Polícia Civil assumiu o caso e vai começar as investigações a partir de registros de queixas de pessoas desaparecidas. Este, primeiro passo, é visto como maior esperança de se identificar as vítimas e, também, de se chegar às famílias do homem e da mulher.
Os bombeiros, a PM e a Polícia Civil foram informados por transeuntes que passaram pelo local e viram os corpos. Ninguém reconheceu o casal .
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia