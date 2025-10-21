PM morto visitava amigo em loja e foi alvejado na cabeça

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O policial militar morto na tarde desta terça-feira (21/10) no Barreiro estava visitando um amigo, dono de uma concessionária de veículos. O militar, de 37 anos, estava de folga e ninguém foi preso até o momento. A vítima é o Cabo Vinícius de Castro Lima, lotado no 39° Batalhão da PM.

Aparentemente, os criminosos estavam tentando assaltar a loja de veículos, no bairro Tirol, na Região do Barreiro. Um celular foi roubado. Os assaltantes fugiram em uma motocicleta, conforme foi registrado pelas câmeras de segurança da concessionária. A perícia já está no local para a retirada do corpo.

Informações preliminares apontam que o militar não chegou a reagir aos criminosos. Ele teria sido alvejado na cabeça assim que saiu do carro. Era o primeiro dia de férias do cabo.

O Cabo Vinícius de Castro Lima era casado e tinha um filho. Também era formado em direito e tinha pós-graduação em Ciências Criminais.

O crime ocorreu no início da tarde desta terça-feira. Várias viaturas estão no local com a presença de militares em grande número. Em choque, a mulher do militar está sendo amparada pelos colegas de profissão do companheiro.

