Policial de folga é morto em agência de carro em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um policial militar, que estava de folga, morreu ao ser baleado durante um assalto dentro de uma agência de carros, na Avenida Nélio Cerqueira, no Bairro Tirol, no Barreiro, em Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (21/10).

O cabo Vinícius de Castro Lima era membro do 39º Batalhão da PM, em Contagem, na Grande BH.

Informações preliminares dão conta que o militar presenciou a abordagem dos suspeitos e reagiu. Ele era amigo do dono da agência. Um celular foi roubado.

Após o ataque, os suspeitos fugiram do local. Até o momento, eles não foram presos.

*Matéria em atualização