Assine
overlay
Início Gerais
BARREIRO

Policial de folga é morto em agência de carro em BH

O policial militar foi baleado durante um assalto, no Barreiro; os dois suspeitos fugiram

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
21/10/2025 14:43 - atualizado em 21/10/2025 15:12

compartilhe

SIGA
x
O caso ocorreu em uma agência de carros no Barreiro
O caso ocorreu em uma agência de carros no Barreiro crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um policial militar, que estava de folga, morreu ao ser baleado durante um assalto dentro de uma agência de carros, na Avenida Nélio Cerqueira, no Bairro Tirol, no Barreiro, em Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (21/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O cabo Vinícius de Castro Lima era membro do 39º Batalhão da PM, em Contagem, na Grande BH.

Leia Mais

Informações preliminares dão conta que o militar presenciou a abordagem dos suspeitos e reagiu. Ele era amigo do dono da agência. Um celular foi roubado.

Após o ataque, os suspeitos fugiram do local. Até o momento, eles não foram presos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

barreiro bh policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay