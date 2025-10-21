MG: polícia recupera carga de arame avaliada em R$ 306 mil
O carregamento de arame foi encontrado na zona rural de Pirapora, na Região Central de Minas Gerais
A Polícia Civil recuperou, nesta segunda-feira (20/10), em Pirapora, na Região Central de Minas Gerais, um carregamento de arame, que estava num semirreboque roubado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A carga é avaliada em R$ 306 mil.
O roubo aconteceu no último dia 14. Uma caminhonete que se dirigia para Miranda, no Mato Grosso do Sul, foi interceptada por dois ladrões armados, quando estava na BR-381, rodovia Fernão Dias, na altura de Betim.
A partir da queixa, investigadores da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Furto, Roubo e Desvio de Carga da Polícia Civil, que pertence ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), começou a investigar e descobriu o material roubado na zona rural de Paraopeba.
A polícia está, agora, no encalço dos ladrões, que conseguiram fugir no primeiro momento. A carga e o semirreboque recuperados serão restituídos às vítimas.
