Assine
overlay
Início Gerais
ROUBO

MG: polícia recupera carga de arame avaliada em R$ 306 mil

O carregamento de arame foi encontrado na zona rural de Pirapora, na Região Central de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/10/2025 12:48

compartilhe

SIGA
x
A carga de arame foi recuperada, mas autores do roubo seguem foragidos
A carga de arame foi recuperada, mas autores do roubo seguem foragidos crédito: PCMG

A Polícia Civil recuperou, nesta segunda-feira (20/10), em Pirapora, na Região Central de Minas Gerais, um carregamento de arame, que estava num semirreboque roubado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A carga é avaliada em R$ 306 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

 

O roubo aconteceu no último dia 14. Uma caminhonete que se dirigia para Miranda, no Mato Grosso do Sul, foi interceptada por dois ladrões armados, quando estava na BR-381, rodovia Fernão Dias, na altura de Betim.

A partir da queixa, investigadores da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Furto, Roubo e Desvio de Carga da Polícia Civil, que pertence ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), começou a investigar e descobriu o material roubado na zona rural de Paraopeba.

A polícia está, agora, no encalço dos ladrões, que conseguiram fugir no primeiro momento. A carga e o semirreboque recuperados serão restituídos às vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay