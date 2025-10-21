Presos autores de assassinato no sul de Minas
O crime está ligado ao tráfico de drogas. Guardados de entorpecentes uso drogas em autorização
compartilheSIGA
Três homens, de 27, 34 e 44 anos, suspeitos de cometerem um assassinato, em 10 de outubro último, na cidade de Conceição do Rio Verde (MG), no sul do estado, foram presos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (20/10). A vítima é um homem, de 47 anos, cujo corpo foi encontrado acorrentado, amordaçado e com o corpo em chamas dentro de casa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O crime ocorreu no Bairro Exposição. Os suspeitos estão sendo indiciados por homicídio qualificado, com incidência das qualificadoras de motivo torpe, emprego de fogo com perigo comum, meio cruel, traição e para assegurar a execução e vantagem de outro crime.
Leia Mais
A investigação mostrou que o crime foi planejado e executado pelos suspeitos, que invadiram a casa, prenderam a vítima na cama com correntes, amordaçaram-na e atearam fogo no local utilizando substância inflamável, enquanto ela ainda estava viva. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu em decorrência das queimaduras, que atingiram 78% do corpo.
Os policiais que trabalharam no crime fizeram um trabalho integrado com a Polícia Militar. Dois dos suspeitos foram presos em flagrante pela PM e levados à Delegacia Regional em Três Corações (MG), onde tiveram as prisões ratificadas.
- BH: estrangeiro é assassinado a faca no bairro Granja Werneck
- MG: homem mata novo companheiro da ex a facadas e foge na moto dele
- BH: morador de rua é morto com seis tiros durante a madrugada
O terceiro suspeito foi identificado posteriormente e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após representação da Polícia Civil.
A motivação para o crime está relacionada com o tráfico de drogas. A vítima era responsável por guardar entorpecentes de um dos suspeitos. Ele teria utilizado parte da substância sem autorização, o que levou à execução como forma de represália e intimidação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Foi através de laudos periciais e imagens de câmeras de segurança que a identidade dos suspeitos foi confirmada, assim como a reconstituição da dinâmica dos fatos.