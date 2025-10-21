Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Presos autores de assassinato no sul de Minas

O crime está ligado ao tráfico de drogas. Guardados de entorpecentes uso drogas em autorização

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/10/2025 13:31

compartilhe

SIGA
x
Os três suspeitos do assassinato do homem de 47 anos estão presos na Delegacia de Três Corações
Os três suspeitos do assassinato do homem de 47 anos estão presos na Delegacia de Três Corações crédito: PCMG

Três homens, de 27, 34 e 44 anos, suspeitos de cometerem um assassinato, em 10 de outubro último, na cidade de Conceição do Rio Verde (MG), no sul do estado, foram presos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (20/10). A vítima é um homem, de 47 anos, cujo corpo foi encontrado acorrentado, amordaçado e com o corpo em chamas dentro de casa. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O crime ocorreu no Bairro Exposição. Os suspeitos estão sendo indiciados por homicídio qualificado, com incidência das qualificadoras de motivo torpe, emprego de fogo com perigo comum, meio cruel, traição e para assegurar a execução e vantagem de outro crime.

Leia Mais

 

A investigação mostrou que o crime foi planejado e executado pelos suspeitos, que invadiram a casa, prenderam a vítima na cama com correntes, amordaçaram-na e atearam fogo no local utilizando substância inflamável, enquanto ela ainda estava viva. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu em decorrência das queimaduras, que atingiram 78% do corpo.

Os policiais que trabalharam no crime fizeram um trabalho integrado com a Polícia Militar. Dois dos suspeitos foram presos em flagrante pela PM e levados à Delegacia Regional em Três Corações (MG), onde tiveram as prisões ratificadas.

O terceiro suspeito foi identificado posteriormente e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após representação da Polícia Civil.

A motivação para o crime está relacionada com o tráfico de drogas. A vítima era responsável por guardar entorpecentes de um dos suspeitos. Ele teria utilizado parte da substância sem autorização, o que levou à execução como forma de represália e intimidação. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foi através de laudos periciais e imagens de câmeras de segurança que a identidade dos suspeitos foi confirmada, assim como a reconstituição da dinâmica dos fatos.

Tópicos relacionados:

assassinato conceicao-do-rio-verde homicidio minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay