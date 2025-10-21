Assine
ESTADO GRAVE

MG: jovem é baleado em porta de cemitério e fica em estado grave

Vítima de 23 anos foi atingida por vários disparos e precisou ser entubada ainda no local; caso aconteceu em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/10/2025 09:09

Testemunhas relataram ter ouvido cerca de cinco disparos e afirmaram que dois homens teriam efetuado os tiros
Um jovem de 23 anos foi baleado na porta de um cemitério e ficou em estado grave nessa segunda-feira (20/10), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG), o crime ocorreu em frente ao Cemitério da Paz, no bairro Altinópolis. Quando a equipe chegou ao local, encontrou o rapaz caído ao solo, com sangramento intenso no rosto e múltiplos ferimentos de arma de fogo.

Testemunhas relataram ter ouvido cerca de cinco disparos e afirmaram que dois homens teriam efetuado os tiros. Depois do ataque, os criminosos pularam o muro do cemitério e fugiram pelo local, desaparecendo em seguida pela Rua Cândido Portinari.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar, constatou que o jovem havia sido atingido por dois tiros na cabeça, dois no tórax, um na clavícula esquerda e outro no braço direito. Ele foi entubado ainda no local e encaminhado em estado grave ao hospital, com sinais vitais estáveis.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local, recolheu vestígios e realizou os procedimentos periciais. O caso segue em investigação para identificar o motivo e prender os autores do crime.

