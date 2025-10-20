Assine
HOMICÍDIO

BH: homem é perseguido e morto a tiros na Praça do Batom

Segundo testemunhas, o homem estava numa motocicleta, quando foi cercado por outros três e houve uma discussão no bairro Jardim Leblon, em Venda Nova, em BH

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
20/10/2025 11:04

A vítima tentou escapar da morte, mas foi perseguido por seus desafetos, com quem discutiu antes de tentar fugir
Morreu, no Hospital Odilon Behrens, um homem, de 25 anos, que levou vários tiros no abdômen e pernas, na noite de domingo (19/10), próximo à Praça do Batom, no bairro Jardim Leblon, em Venda Nova, região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrências(BO) da Polícia Militar, os policiais faziam o patrulhamento na região, quando escutaram os tiros. Eles seguiram em direção ao local de onde os tiros partiram e lá encontraram o homem caído na rua.

Ao certificar que a vítima ainda estava com vida, o levaram para o Hospital Odilon Behrens, tendo sido dada entrada no bloco cirúrgico. No entanto, o homem faleceu.

O local do crime, a Praça do Batom, é conhecida nos meios policiais por ser um local do tráfico de drogas. Além disso, segundo a policia, duas facções do Jardim Leblon estão em guerra, disputando pontos de vendas de drogas.

Testemunhas disseram à PM que a vítima estava em sua motocicleta, quando chegaram três homens e eles começaram uma discussão. A vítima desceu do veículo e saiu em disparada, rumo ao Beco Carlos Araújo.

Ele foi perseguido e morto a tiros. No local, os policiais encontraram 12 cartuchos de balas de revólveres. Foram recolhidos, ainda, um capacete e dois celulares, que foram repassados aos peritos da Polícia Civil. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova. 

