HOMICÍDIO

Homem é morto a pauladas e corpo encontrado na Grande BH

Vítima, que não portava documentos, foi encontrada com hematomas e sinais de violência

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/10/2025 05:56 - atualizado em 21/10/2025 05:59

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de aparente 50 anos, apresentava vários hematomas e sinais de agressão crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem ainda não identificado, com idade aparente de 50 anos, foi assassinado a pauladas e o corpo foi encontrado nessa segunda-feira (20/10), no Bairro Capelinha, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados depois de moradores encontrarem o corpo de um homem caído. No local, os militares constataram que a vítima apresentava diversos hematomas e sinais de agressão por todo o corpo.

 

Perto da vítima foi encontrado um pedaço de madeira quebrado, que pode ter sido utilizado como arma no crime. Nos bolsos da vítima havia objetos usados para o consumo de crack, o que indica a possibilidade de que o homem fosse usuário de drogas.

Pelo estado que se encontrava o corpo, a suspeita é que o crime foi cometido no dia anterior. Moradores da região relataram não conhecer a vítima e afirmaram não ter ouvido barulhos ou brigas durante as últimas horas.

A Perícia da Polícia Civil compareceu ao local, realizou os levantamentos iniciais e encaminhou o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML). O caso segue sob investigação para identificar a vítima e apurar a motivação do crime.

