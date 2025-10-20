BH: estrangeiro é assassinado a faca no bairro Granja Werneck
Uma testemunha apontou um suspeito que ainda não foi encontrado pela polícia
Um homem estrangeiro, nascido em um país da América Latina, de 28 anos, foi assassinado com uma facada no peito na Rua Martinez Camelo de Souza, no Bairro Granja Werneck, em Belo Horizonte (MG). A Polícia Militar identificou o suspeito, mas ainda não conseguiu prendê-lo.
O crime ocorreu por volta de meia-noite. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o corpo do homem foi encontrado, caído na rua, tendo uma mancha de sangue na altura do peito.
Uma vizinha, segundo o BO, contou ter ouvido uma discussão, no horário próximo ao crime. No entanto, ela não soube dizer características do autor do crime. Segundo a mulher, ela escutou uma discussão, que cessou de repente.
Um outro morador disse aos policiais que o autor era um homem que morava na mesma rua. Os policiais foram até a residência, mas estava fechada, e aparentemente vazia. O morador desapareceu. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia Civil, de Venda Nova.
