MG: homem não paga motel, deixa mulher no local e ainda ameaça mototaxista

Um homem de 27 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (20/10) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após ameaçar um mototaxista com uma espingarda. O caso revelou uma confusão em um motel e o abandono da mulher do preso no local, junto de seu carro, como garantia de pagamento.



Segundo a Polícia Militar, ele havia saído de um motel prometendo voltar, o que não ocorreu. O mototaxista buscou o passageiro na Avenida Marabá e o levou até uma fazenda na região do Arraial dos Afonsos. Ao chegar no destino, o homem entrou na casa, saiu armado e ameaçou o trabalhador, dizendo que não pagaria a corrida.

A polícia foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. Duas espingardas, calibres 32 e 28, foram apreendidas na propriedade. Segundo os militares, as armas pertenciam ao patrão do suspeito. Ele admitiu ter saído do motel, mas alegou que não conseguiu pagar a conta porque o cartão estava bloqueado.

Funcionários do motel informaram que o valor inicial da despesa era de cerca de R$ 800, mas que ultrapassou R$ 1 mil após novos consumos da companheira do preso.

Ela, que permaneceu no local, também se recusou a quitar o débito. Ambos foram levados para a delegacia. O homem vai responder por porte ilegal de arma, ameaça e inadimplência; e a mulher, por se recusar a pagar a conta.