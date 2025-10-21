Vídeo flagra fuga de suspeitos de atirar e matar policial militar em BH
Câmeras de segurança gravaram o momento em que dois homens fugiram em uma motocicleta após alvejar PM no Barreiro
compartilheSIGA
Os dois suspeitos de matar o Cabo Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, na tarde desta terça feira (21/10), no Bairro Tirol, no Barreiro, fugiram em uma moto vermelha. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime mostram que eles estavam de capacete, e o garupa carregava um revólver.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A câmera marcava 13h10 quando a fuga foi iniciada. Até o momento, ninguém foi preso.
O cabo, lotado no 39º Batalhão da Polícia Militar (PMMG), estava de folga e visitava um amigo, dono de uma concessionária de veículos.
Um celular foi roubado durante a ação dos suspeitos. A perícia está no local para a retirada do corpo.
Informações preliminares apontam que o militar não chegou a reagir aos criminosos. Ele teria sido alvejado na cabeça assim que saiu do carro. Era o primeiro dia de férias do cabo.
Vinícius de Castro Lima era casado e tinha um filho. O militar era formado em direito e tinha pós graduação em ciências criminais.
Em choque, a mulher do policial está sendo amparada pelos colegas de profissão do companheiro.
A PMMG divulgou uma nota de pesar.
Confira abaixo:
"A Polícia Militar de Minas Gerais lamenta profundamente o falecimento do Cabo PM Vinícius de Castro Lima, lotado na 84ª Cia TM do 39º BPM, ocorrido em 21 de outubro de 2025, em decorrência de intervenção em assalto à mão armada.
O militar dedicou sua vida à missão de proteger e servir à sociedade mineira, atuando sempre com coragem, profissionalismo e compromisso com os valores da instituição.
Neste momento de dor, a PMMG manifesta sua mais sincera solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda. Que o exemplo de dedicação e bravura do Cabo Castro permaneça como legado de honra e serviço à população mineira.
Belo Horizonte, 21 de outubro de 2025"
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata