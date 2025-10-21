Homem morre em troca de tiros com a PM e adolescente é apreendido

Um homem de 20 anos morreu e um adolescente foi apreendido após o roubo de um carro e troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (21/10) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O registro do caso mostrou que a dupla havia rendido um motorista de aplicativo na BR-497 e fugido com o veículo ainda na tarde de segunda (20/10).

Durante o rastreamento, o carro foi localizado na Avenida Elis Regina, no bairro Santa Rosa. O condutor teria desobedecido a ordem de parada e apontado uma arma de fogo contra a viatura. Os policiais reagiram, o suspeito foi baleado e morreu no local.



O adolescente que o acompanhava se entregou em seguida. Com eles, a PM encontrou um revólver calibre .38, uma réplica de pistola, cartões bancários e dinheiro pertencente à vítima. Ele contou que os dois planejavam usar o carro em furtos a comércios, jogando o veículo contra portas e vidraças para saquear os locais.

De acordo com a polícia, o suspeito morto se chamava Cauã Silva e tinha passagens por tráfico de drogas. O jovem tem registros por furto e tráfico. O veículo foi recuperado e encaminhado ao pátio credenciado.