UBERLÂNDIA

Homem morre em troca de tiros com a PM e adolescente é apreendido

Caso começou com o roubo do carro de uma motorista de aplicativo e terminou quando a PM tentou parar o veículo e motorista desobedeceu

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
21/10/2025 17:35

Roubo: Homem morre em troca de tiros com a PM e adolescente é apreendido
Homem é suspeito de roubar carro em Uberlândia e morre em troca de tiros com policiais militares crédito: Divulgação/PMMG

Um homem de 20 anos morreu e um adolescente foi apreendido após o roubo de um carro e troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (21/10) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O registro do caso mostrou que a dupla havia rendido um motorista de aplicativo na BR-497 e fugido com o veículo ainda na tarde de segunda (20/10).

Durante o rastreamento, o carro foi localizado na Avenida Elis Regina, no bairro Santa Rosa. O condutor teria desobedecido a ordem de parada e apontado uma arma de fogo contra a viatura. Os policiais reagiram, o suspeito foi baleado e morreu no local.

O adolescente que o acompanhava se entregou em seguida. Com eles, a PM encontrou um revólver calibre .38, uma réplica de pistola, cartões bancários e dinheiro pertencente à vítima. Ele contou que os dois planejavam usar o carro em furtos a comércios, jogando o veículo contra portas e vidraças para saquear os locais.

De acordo com a polícia, o suspeito morto se chamava Cauã Silva e tinha passagens por tráfico de drogas. O jovem tem registros por furto e tráfico. O veículo foi recuperado e encaminhado ao pátio credenciado.

