Vídeo: perseguição termina em acidente e tiros em Uberlândia

Um homem ficou ferido nesse domingo (19/10), em Uberlândia, após ser perseguido por outro veículo, perder o controle do carro e bater contra um comércio. Mesmo após a colisão, o perseguidor atirou contra a vítima. Um vídeo mostra o momento do acidente e dos disparos.

O caso foi registrado na rua Simão Pedro, no Bairro Maravilha, zona norte da cidade do Triângulo Mineiro.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que já havia sido alvo de tiros antes da batida.

Durante a fuga, ele perdeu o controle do automóvel e colidiu na entrada da empresa, causando danos à fachada, assim como ao carro da vítima.

O vídeo mostra que, logo após a colisão, o perseguidor para o carro e, de dentro dele, dispara pelo menos três vezes. Em seguida, ele foge.

A vítima sofreu uma lesão no joelho direito por causa do acidente e foi socorrida por uma equipe de resgate, sendo levada ao Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Ainda conforme a PM, o suspeito dos disparos foi identificado durante as diligências, mas não foi localizado.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, mas ainda não há informações sobre a possível motivação do crime.