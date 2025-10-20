Padre invade estúdio de rádio e agride locutor em Minas

O padre Edson Augusto Teixeira, pároco da Paróquia Sant’Ana, em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas, invadiu o estúdio da Rádio Canastra FM, e agrediu o radialista Jésus de Carvalho Chaves, de 83 anos. O caso aconteceu durante a transmissão ao vivo do programa "Domingão do Jesão", neste domingo (19/10).



A agressão foi registrada em áudio: "Velho mentiroso", disparou o padre. Em seguida, é possível ouvir barulhos de tumulto no estúdio que seriam da agressão.



Ao longo da gravação, os dois trocam ofensas e acusações, e o radialista chega a insinuar o motivo da transferência do padre de Pains, na mesma região, para Bambuí.



O padre teria entrado na rádio sem autorização. No início, o radialista até anuncia a presença dele ao vê-lo se aproximar e diz que dará direito de resposta a ele. Contudo, assim que o religioso entra no estúdio a confusão começa.



Jésus comentava sobre assuntos ligados à Paróquia Sant’Ana. Conforme apurado pela reportagem, os dois já tinham desentendimentos anteriores. A tensão teria aumentado após o radialista questionar a contratação de um profissional não especializado para a restauração do mural da Santa Ceia, localizado no altar da Igreja Matriz.



A obra ocorreu há cerca de um ano e, desde então, é alvo constante de questionamentos do comunicador.



Rádio manifesta indignação



Em nota oficial, a Rádio Canastra FM 89.1 repudiou a atitude do padre e expressou total apoio ao comunicador Jésus de Carvalho. O diretor da emissora, Robson de Castro, afirmou que o padre "invadiu o estúdio, agrediu com palavras de baixo calão e até mesmo fisicamente o comunicador", que apenas exercia seu direito de expressão.



"A direção da emissora mostra total apoio ao comunicador afirma que continuamos com nossa missão de informar a toda a população de tudo em nossa cidade. Afirmamos também que qualquer um não satisfeito tem seu espaço aberto na emissora para seu direito de resposta. Não vamos aceitar em momento algum que nossos comunicadores voltem a ser agredidos", afirmou.



A nota ainda diz que a emissora será lutará "pela livre expressão e opinião".



Diocese de Luz acompanha o caso



A Diocese de Luz, à qual pertence a Paróquia Sant’Ana, informou que acompanhará a investigação "com a seriedade que o caso requer" e que os fatos ainda estão sendo apurados, o que impediria um posicionamento conclusivo.



Ressaltou que, ao longo de seu ministério, o religioso sempre manteve conduta respeitosa e pastoral. "No entanto, diante das informações veiculadas, a Diocese se compromete a acompanhar o processo e, se necessário, tomas as devidas providências conforme orienta o Código de Direito Canônico e as Diretrizes Pastorais e Sacramentais da Diocese de Luz".

Liberdade de expressão



A Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT) e o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Minas Gerais (SERT-MG) manifestaram repúdio ao ato de violência ocorrido em Bambuí. Reafirmou o "compromisso com a liberdade de expressão, o acesso à informação e a valorização do jornalismo como pilar da democracia".



"As entidades repudiam toda forma de violência contra comunicadores e reforçam que divergências de opinião devem ser resolvidas por meio do diálogo e do respeito mútuo, jamais pela força. Também defendem que o caso seja apurado com transparência e responsabilidade pelas autoridades competentes, para que episódios como este não se repitam no ambiente da radiodifusão mineira", consta na nota.

*Amanda Quintiliano especial para o EM