Vídeo: jovem sobe em torre de 35m e pede beijo de língua a padre

Um homem de 23 anos subiu em uma torre de telecomunicações de aproximadamente 35 metros em Araquari, no Norte de Santa Catarina, na manhã da última sexta-feira (5/9). Durante a tentativa de resgate, ele pediu a um padre que estava no local para beijá-lo na boca. A situação inusitada repercutiu na web em tom de piada, o que levou a críticas do sacerdote em publicação em suas redes sociais no mesmo dia (veja mais abaixo).

Um vídeo que circula na web mostra o padre Jackson Rampellotti em conversa com o jovem, que está no topo da torre. “A gente vai te ajudar, calma”, diz o religioso. “Você é padre? Vai me ajudar de que jeito?”, questiona o homem. “O que você quer?”, pergunta o sacerdote, que, em seguida, recebe a resposta: “Eu quero um beijo de língua seu”.

Depois da resposta inesperada, o padre se vira e sai andando, enquanto algumas pessoas que acompanhavam a situação começam a rir. Com a repercussão, Jackson Rampellotti publicou um vídeo em seu perfil no Instagram dizendo que acionou o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Segurança Pública, entre outros órgãos, depois de tomar conhecimento de que havia uma pessoa em situação de risco no local.

“Por duas vezes a pessoa quase se joga”, afirma Rampellotti. “A gente começou a conversar e pedir para ele não fazer isso”, conta o padre, acrescentando que o homem não estava em “condições normais”. No entanto, não há confirmação das autoridades locais de que o homem tivesse a intenção de pular. O que se sabe é que ele estava embriagado e sob efeito de drogas quando escalou a estrutura.

Segundo portal ND Mais, sediado em Florianópolis (SC), militares do Corpo de Bombeiros subiram pela escada interna da torre e — há cerca de cinco metros do ponto onde o homem estava — iniciaram o protocolo de persuasão para alcançá-lo e iniciar a descida com os devidos equipamentos de segurança. O jovem, no entanto, resolveu sair dali por conta própria, descendo pela parte externa da torre.

Logo após chegar ao solo, ele confessou que havia usado drogas e consumido bebida alcoólica, sendo encaminhado a uma unidade de saúde do município para avaliação, mas fugiu de lá com o suporte de soro ainda conectado ao braço. A Polícia Militar e a Guarda municipal também atuaram na ocorrência.

