7 DE SETEMBRO

Jipe atropela espectadores do desfile de 7 de Setembro em Santa Catarina

Entre as vítimas está uma idosa, levada em estado grave pelo Samu. Ela sofreu fratura em um dos tornozelos e há suspeita de lesão na coluna

CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
07/09/2025 17:25

Ao menos quatro pessoas foram atropeladas por um jipe desgovernado durante o desfile cívico de 7 de Setembro, neste domingo (7/9), em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina
Ao menos quatro pessoas foram atropeladas por um jipe desgovernado durante o desfile cívico de 7 de Setembro, neste domingo (7/9), em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina crédito: Reprodução

Ao menos quatro pessoas foram atropeladas por um jipe desgovernado durante o desfile cívico de 7 de Setembro, realizado neste domingo (7/9), em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O motorista teria perdido o freio durante o trajeto. Ele permaneceu no local e o caso será investigado pela Polícia Civil, conforme informou o tenente-coronel da Polícia Militar Pedro Machado ao portal g1.

Entre as vítimas está uma idosa, levada em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela sofreu fratura em um dos tornozelos e há suspeita de lesão na coluna.

A nota também diz que outra mulher também foi atingida e socorrida pelos bombeiros com ferimentos leves. O g1 noticiou que ela que segurava uma criança de colo que não se machucou.

O jipe também atingiu uma adolescente de 14 anos. A jovem relatou dores nas mãos, mas não precisou ser encaminhada ao hospital.

De acordo com a prefeitura, o veículo fazia parte da apresentação e pertence a um grupo de entusiastas de automóveis militares antigos. A administração local ainda informou que abriu um processo administrativo para apurar o incidente.

overflay