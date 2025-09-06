Mega-Sena 2911 acumula e vai a R$ 47 milhões; 5 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2911 sorteadas neste sábado (6/9). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 47 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (9/9).

A Mega-Sena 2911 teve as seguintes dezenas sorteadas: 23 - 27 - 32 - 54 - 56 - 59. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.

Entre os 77 ganhadores da quina da Mega-Sena 2911 tem 5 mineiros. As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2911 foram de Belo Horizonte (3), Malacacheta e Viçosa. Todas as apostas foram simples, de 6 dezenas e faturaram R$ 30.684,05.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.