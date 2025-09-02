Assine
MINEIRO MILIONÁRIO

Quina 6816: uma aposta de Minas leva R$ 10 milhões

Sortudo levou bolada de mais de R$ 10 milhões. Próximo sorteio, nesta quarta-feira, tem prêmio estimado em R$ 600 mil

Repórter
02/09/2025 21:32

Bilhete da Quina
Quina saiu para aposta realizada na cidade de Curvelo, na Região Central de Minas crédito: Agência Brasil

Uma aposta de Curvelo, na Região Central de Minas, acertou as 5 dezenas da Quina 6816 sorteadas nesta terça-feira (2/9) e faturou R$ 10.451.964,10. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 6817, é estimado em R$ 600 mil, na quarta-feira (3/9).

A Quina 6816 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 27 - 50 - 71 - 75. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Neste concurso, 58 apostas bateram na trave e acertaram 4 dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 9.628,24. Cinco apostas de Minas acertaram a quadra.

Leia Mais

Os ganhadores de quatro dezenas de Minas são de Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Itapecerica e São Pedro do Suaçui.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

aposta curvelo ganhador loteria loterias quina

