Mega-Sena 2909 e outras loterias: veja os números sorteados (2/9)

A Caixa sorteia nesta terça-feira (2/9) os concursos da Mega-Sena 2909, Quina 6816, Timemania 2289 e Dia de Sorte 1110.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (2/9)

Mega-Sena 2909 - R$ 14 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.



Confira as dezenas:

Premiação



6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:



Próximo sorteio:

Quina 6816 - R$ 10,5 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números:

Premiação



5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Timemania 2289 - R$ 20 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas:

Time do Coração:

Premiação



7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Time do Coração:

Próximo sorteio:

Dia de Sorte 1110 - R$ 1,7 milhão



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas:

Mês da sorte:

Premiação



7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:



Mês da Sorte:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.