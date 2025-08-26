Mega-Sena 2906 e outras loterias: veja os números sorteados (26/8)
Caixa também sorteia os concursos da Lotofácil 3479, Quina 6810, Timemania 2286 e Dia de Sorte 1107 nesta terça-feira (26/8), no Espaço da Sorte
A Caixa sorteia nesta terça-feira (26/8) os concursos da Mega-Sena 2906, Lotofácil 3479, Quina 6810, Timemania 2286 e Dia de Sorte 1107.
O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Loterias desta terça-feira (26/8)
Mega-Sena 2906 - R$ 35 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49
Premiação
6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 33.707.841,37 (Rio de Janeiro)
5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 42.601,48
4 acertos: 3.250 apostas ganhadoras, R$ 929,09
Próximo sorteio: R$ 3,5 milhões (28/8)
Quina 6810 - R$ 14 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 07 - 08 - 34 - 61 - 75
Premiação
5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 13.760.007,63 (Betim)
4 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 11.130,04
3 acertos: 3.722 apostas ganhadoras, R$ 142,39
2 acertos: 110.137 apostas ganhadoras, R$ 4,81
Próximo sorteio: R$ 600 mil (27/8)
Lotofácil 3479 - R$ 1,8 milhão
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25
Premiação
15 acertos: Não houve acertador
14 acertos: 255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32
13 acertos: 8.475 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 99.430 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 50.0141 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio: R$ 220 milhões (6/9) Lotofácil da Independência
Timemania 2286 - R$ 18,2 milhões
O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 14 - 18 - 25 - 39 - 53 - 58 - 74
Time do Coração: Bahia de Feira-BA
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 92.071,51
5 acertos: 185 apostas ganhadoras, R$ 1.421,95
4 acertos: 3.249 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 30.325 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 7.631 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio: R$ 18,5 milhões (28/8)
Dia de Sorte 1107 - R$ 580 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 03 - 18 - 20 - 21 - 23 - 28 - 29
Mês da sorte: Abril
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 3.052,03
5 acertos: 1.187 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 15.925 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte: 56.549 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio: R$ 800 mil (28/8)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.