Mega-Sena 2906 e outras loterias: veja os números sorteados (26/8)

A Caixa sorteia nesta terça-feira (26/8) os concursos da Mega-Sena 2906, Lotofácil 3479, Quina 6810, Timemania 2286 e Dia de Sorte 1107.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (26/8)

Mega-Sena 2906 - R$ 35 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.



Confira as dezenas: 17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49

Premiação



6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 33.707.841,37 (Rio de Janeiro)

5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 42.601,48

4 acertos: 3.250 apostas ganhadoras, R$ 929,09



Próximo sorteio: R$ 3,5 milhões (28/8)

Quina 6810 - R$ 14 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 07 - 08 - 34 - 61 - 75

Premiação



5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 13.760.007,63 (Betim)

4 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 11.130,04

3 acertos: 3.722 apostas ganhadoras, R$ 142,39

2 acertos: 110.137 apostas ganhadoras, R$ 4,81

Próximo sorteio: R$ 600 mil (27/8)

Lotofácil 3479 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25

Premiação



15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 255 apostas ganhadoras, R$ 1.463,32

13 acertos: 8.475 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 99.430 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 50.0141 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 220 milhões (6/9) Lotofácil da Independência

Timemania 2286 - R$ 18,2 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 14 - 18 - 25 - 39 - 53 - 58 - 74

Time do Coração: Bahia de Feira-BA

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 92.071,51

5 acertos: 185 apostas ganhadoras, R$ 1.421,95

4 acertos: 3.249 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 30.325 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 7.631 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 18,5 milhões (28/8)

Dia de Sorte 1107 - R$ 580 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 03 - 18 - 20 - 21 - 23 - 28 - 29

Mês da sorte: Abril

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 3.052,03

5 acertos: 1.187 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 15.925 apostas ganhadoras, R$ 5,00



Mês da Sorte: 56.549 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 800 mil (28/8)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.